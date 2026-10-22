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Песков: Путин пока не определил состав переговорной группы по Украине

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин пока не утвердил состав российской делегации для предстоящих трехсторонних переговоров с США и Украиной. Решение будет принято главой государства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Что касается состава группы переговорщиков, это будет решение президента, и пока оно не принято», – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что у Путина пока нет конкретных планов встречи с российскими переговорщиками перед возобновлением контактов. Он подчеркнул, что до предполагаемых переговоров еще есть время, а об их проведении было объявлено лишь накануне.

21 октября 2026 г. Путин сообщил о готовности России возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков по итогам встречи российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Позднее Ушаков допустил проведение встречи в Абу-Даби. По его словам, переговоры могут пройти на экспертном уровне, а одной из главных тем станет обеспечение безопасности России и Украины после завершения конфликта.

Уиткофф назвал переговоры с Путиным конструктивными. Он подтвердил, что стороны продолжат обсуждение украинского урегулирования в трехстороннем формате на техническом уровне.

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