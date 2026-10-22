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Главная / Инвестиции /

«Сбер» сообщил о готовности участвовать в разработке правил токенизации активов

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«Сбер» готов участвовать в разработке дорожной карты по запуску экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере токенизации и делиться технологической экспертизой. Об этом «Ведомостям» сообщил зампред правления банка Анатолий Попов через своего представителя.

«Банк готов участвовать в разработке дорожной карты развертывания ЭПР, делиться опытом и технологической экспертизой, чтобы новые механизмы работали эффективно и безопасно для всех участников рынка», – заявил Попов.

Банк поддержал запуск трех экспериментальных режимов, о которых 21 октября заявлял Минфин РФ. Они будут охватывать обращение движимого имущества, корпоративных прав, включая доли в обществах с ограниченной ответственностью, а также отдельных продуктов сырьевой биржи.

Сбер уточнил, что запуск ЭПР предусмотрен концепцией токенизации активов реального сектора, утвержденной правительством в 2025 г. По оценке банка, новые механизмы позволят компаниям размещать ЦФА в публичных блокчейн-сетях, что повысит ликвидность активов и расширит возможности привлечения инвестиций.

21 октября Минфин сообщил о подготовке дорожной карты по запуску трех экспериментальных правовых режимов в сфере токенизации. Она разрабатывается в рамках концепции токенизации активов реального сектора российской экономики.

В феврале «Ведомости» со ссылкой на экспертов писали, что в будущем рынок токенизированных реальных активов в России может достичь нескольких триллионов рублей. Однако для этого необходима проработанная регуляторная база.

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