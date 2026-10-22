Футуролог Юсуфов: ИИ может влиять на формирование ценностей детей

Искусственный интеллект может влиять на формирование мировоззрения детей и их представлений о добре и зле. Об этом заявил футуролог, руководитель департамента социального прогнозирования и моделирования Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей» Руслан Юсуфов на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Ценностный суверенитет: Россия как центр выработки смыслов».