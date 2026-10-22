Футуролог Юсуфов: ИИ может влиять на формирование ценностей детей
Искусственный интеллект может влиять на формирование мировоззрения детей и их представлений о добре и зле. Об этом заявил футуролог, руководитель департамента социального прогнозирования и моделирования Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей» Руслан Юсуфов на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Ценностный суверенитет: Россия как центр выработки смыслов».
«Это касается не только информационной среды, но и, например, воспитания детей, которые через созданные искусственным интеллектом сказки усваивают представления о добре и зле», – отметил Юсуфов.
По его словам, технологическое лидерство отдельных стран создает риск распространения чужих ценностных установок через цифровые продукты. В связи с этим технологический суверенитет неразрывно связан с вопросом о том, кто формирует мировоззрение будущих поколений.
9 октября советник президента РФ Елена Ямпольская поддержала создание единой нейросети для школ. В Минцифры уточнили, что концепция национальной образовательной ИИ-системы пока находится в разработке.
22 сентября стало известно, что каждый третий родитель не знает об использовании ИИ своим ребенком. Согласно исследованию АНО «Диалог регионы», только 68% родителей знают или предполагают, что их дети обращаются к нейросетям.