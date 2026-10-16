НИУ ВШЭ: большинство школьников пользуются нейросетями, но плохо распознают ИИ

«Ведомости» писали, что каждый третий родитель не знает об использовании ИИ своим ребенком. По опросу АНО «Диалог регионы», только 68% родителей знают или догадываются о том, что их дети используют ИИ. Еще 27% считают, что дети не пользуются нейросетями. При этом учителя оказались более осведомлены: 88% преподавателей считают, что их ученики используют ИИ.