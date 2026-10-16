НИУ ВШЭ: большинство школьников пользуются нейросетями, но плохо распознают ИИ
Нейросетями в 2026 г. пользуются почти 80% учеников школ, но плохо распознают сгенерированные тексты, отметили исследователи НИУ ВШЭ.
Искусственный интеллект используют 79% опрошенных школьников из 6–11-х классов, а среди старшеклассников – 87%. «При этом уверенность школьников в своих навыках не подтверждается на практике: в экспериментальной части высокий уровень распознавания текстов, созданных нейросетью, показал только 21% участников», – говорится в исследовании.
Наиболее популярными как у учеников, так и у педагогов стали сервисы ChatGPT (56%), DeepSeek (44%), YandexGPT (36%), GigaChat (30%).
Методика
60% пользователей обращаются к нейросетям не реже раза в неделю. Чаще всего ИИ используют, чтобы объяснить тему простыми словами и найти информацию к уроку. С ошибками в ИИ сталкивались около 80% респондентов.
В НИУ ВШЭ рекомендовали школам разработать регламенты использования ИИ, а также учить критической оценке ответов нейросетей с младших классов и выстраивать открытый диалог учителей и учеников.
«На сегодняшний день стоит задача – максимально быстро разработать курс по современной грамотности, который будет интегрирован в новую школьную программу. И подготовить учителей с новыми квалификациями», – сказал заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании Факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Александр Милкус.
«Ведомости» писали, что каждый третий родитель не знает об использовании ИИ своим ребенком. По опросу АНО «Диалог регионы», только 68% родителей знают или догадываются о том, что их дети используют ИИ. Еще 27% считают, что дети не пользуются нейросетями. При этом учителя оказались более осведомлены: 88% преподавателей считают, что их ученики используют ИИ.