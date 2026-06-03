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На ПМЭФ призвали развивать у детей критическое отношение к ответам ИИ

Ведомости

Детям хорошо пользуются ИИ-технологиями, но редко критически подходят к ответам нейросети. На это указал директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекс» Александр Крайнов на сессии «Искусственный интеллект в креативных индустриях: национальные стратегии развития и границы применения» в рамках ПМЭФ.

«Искусственный интеллект – это еще один повод, вообще не единственный, но еще один повод привить ребенку критическое мышление. И научить его перепроверять факты и вообще думать своей головой», – сказал он.

Крайнов предложил предлагать детям упражнения и привел пример с калькулятором: «Никто в уме не считает, все считают с калькулятором. Но учили считать в уме, даже когда пользуешься калькулятором. То же самое с искусственным интеллектом». По его словам, ребенку можно предлагать составлять презентации через ИИ, но редактировать их самостоятельно для тренировки мозга.

С 1 сентября в российский школах начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики углубленного уровня. Как говорил «Ведомостям» директор Института прикладных компьютерных наук ИТМО Антон Кузнецов, в идеальном сценарии разработка программ и учебных пособий по ИИ должна стать результатом сотрудничества трех сторон – бизнеса, вузов и государства.

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