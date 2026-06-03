На ПМЭФ призвали развивать у детей критическое отношение к ответам ИИ

Крайнов предложил предлагать детям упражнения и привел пример с калькулятором: «Никто в уме не считает, все считают с калькулятором. Но учили считать в уме, даже когда пользуешься калькулятором. То же самое с искусственным интеллектом». По его словам, ребенку можно предлагать составлять презентации через ИИ, но редактировать их самостоятельно для тренировки мозга.