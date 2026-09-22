Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI845,84-0,76%RGBI112,68-0,02%CNY Бирж.12,495-0,69%IMOEX2 257,98-0,88%RGBITR770,3+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Каждый третий родитель не знает об использовании ИИ своим ребенком

Они особенно недооценивают риски его неучебного использования, говорят эксперты
Анастасия Майер
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

94% опрошенных детей говорят, что пользуются нейросетями или чатами с искусственным интеллектом (ИИ). И только 68% родителей знают или догадываются о том, что их дети используют ИИ. Еще 27% считают, что дети не пользуются нейросетями, и 5% затруднились ответить. Об этом говорится в исследовании, которое провела АНО «Диалог регионы».

Учителя оказались более осведомлены: 88% преподавателей считают, что их ученики используют ИИ. Сомневаются в этом 6%, столько же затруднились ответить.

Исследование показало, что дети чаще всего используют ИИ для поиска ответов на свои вопросы (59%), объяснения непонятного (48%) и помощи с домашними заданиями (43%). Реже они обращаются к нейросетям, чтобы придумать идеи (29%), написать или исправить текст (27%), создать картинки, музыку, видео или голос (24%). Столько же детей просят ИИ подсказать, как лучше поступить в той или иной ситуации.

Как считали

Репрезентативный онлайн-опрос по структурированной анкете проводился в сентябре 2026 г. среди 4300 родителей несовершеннолетних детей и 2900 школьных учителей во всех федеральных округах РФ. Для сравнения использовались результаты отдельного опроса 1400 детей 10–17 лет, проведенного в августе.

Оценки родителей в целом близки к ответам детей, когда речь идет об учебных задачах, но некоторые сценарии они заметно недооценивают. Например, среди родителей, считающих, что их дети пользуются ИИ, только 8% говорят, что они обращаются к ИИ за советом, как поступить в определенной ситуации, против 24% самих детей. Написание и исправление текстов назвали менее 1% родителей, тогда как среди детей об этом сообщили 27%.

Учителя чаще связывают использование ИИ с учебой. 65% тех, кто считает, что ученики пользуются ИИ, полагают, что школьники обращаются к нему за помощью с домашними заданиями. При этом использование ИИ для написания или исправления текстов отметили только 3% учителей, а обращение за советом в определенной ситуации – 10%.

Андрей Гордеев / Ведомости

Больше половины опрошенных детей (64%) также говорят, что у них есть вопросы, которые проще задать ИИ, чем взрослому. Среди родителей наличие таких вопросов у своих детей отмечают только 42%, тогда как среди учителей – 74%. И родители, и учителя считают, что чаще всего дети предпочитают обращаться к ИИ по вопросам образования и учебы – так ответили 29 и 33% соответственно. Но учителя значительно чаще родителей отмечают более личные темы. О переживаниях детей сказали 13% учителей против 4% родителей, о социальных связях – 11% против 3%, о взрослении и интимных вопросах – 7% против 1%.

Разрыв между поколениями в восприятии новых технологий существует всегда, говорит ведущий научный сотрудник Общеакадемического факультета РАНХиГС Ринат Файзуллин. Старшее поколение воспринимает ИИ как более сложную технологию, доступность которой по факту изменилась только с появлением генеративных моделей типа GPT. Родители могут недооценивать реальные масштабы его использования, в то время как учителя, работая с молодежью, быстрее понимают тренды, в том числе влияние технологий на детей, добавил Файзуллин.

Почти 60% российских семей с детьми школьного возраста используют нейросети

Общество

ИИ – это не друг и не психолог, а машина, которая понимает запрос и находит сопоставимый ответ на него, говорит глава комитета по информатизации образования Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Анастасия Горелова. Он может быть хорошим или неприятным, поэтому подростку бывает сложно разобраться с этим. Крайне важно развивать у детей критическое мышление, объяснять им риски обращения к нейросетям по личным вопросам и учить бережно относиться к персональным данным. Ребенок должен понимать, какую информацию он передает ИИ и что введенные в нейросеть сведения могут сохраняться и использоваться сервисом, поэтому сообщать ей конфиденциальные данные не следует, добавила Горелова.

Главный риск того, что ИИ становится для детей не только учебным инструментом, но и собеседником, – это возможность перепутать убедительную речь с пониманием и заботой, считает директор компании – разработчика программных продуктов для фильтрации трафика и защиты сетей Ideco Дмитрий Хомутов. У ИИ нет жизненного опыта, моральной ответственности и обязанности действовать в интересах ребенка. Отсюда возникают четыре угрозы: уверенные ошибки, раскрытие личных данных, эмоциональная зависимость и постепенная передача машине собственного выбора, перечислил он. Нужен не тотальный запрет, а быстро обновляемый контур безопасности: возрастные настройки, минимизация собираемых данных, правила для школьных аккаунтов и понимание, в каких ситуациях необходимо обратиться за помощью к взрослому, добавил Хомутов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте