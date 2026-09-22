Каждый третий родитель не знает об использовании ИИ своим ребенком

Каждый третий родитель не знает об использовании ИИ своим ребенкомОни особенно недооценивают риски его неучебного использования, говорят эксперты
94% опрошенных детей говорят, что пользуются нейросетями или чатами с искусственным интеллектом (ИИ). И только 68% родителей знают или догадываются о том, что их дети используют ИИ. Еще 27% считают, что дети не пользуются нейросетями, и 5% затруднились ответить. Об этом говорится в исследовании, которое провела АНО «Диалог регионы».
Учителя оказались более осведомлены: 88% преподавателей считают, что их ученики используют ИИ. Сомневаются в этом 6%, столько же затруднились ответить.
Исследование показало, что дети чаще всего используют ИИ для поиска ответов на свои вопросы (59%), объяснения непонятного (48%) и помощи с домашними заданиями (43%). Реже они обращаются к нейросетям, чтобы придумать идеи (29%), написать или исправить текст (27%), создать картинки, музыку, видео или голос (24%). Столько же детей просят ИИ подсказать, как лучше поступить в той или иной ситуации.
Как считали
Оценки родителей в целом близки к ответам детей, когда речь идет об учебных задачах, но некоторые сценарии они заметно недооценивают. Например, среди родителей, считающих, что их дети пользуются ИИ, только 8% говорят, что они обращаются к ИИ за советом, как поступить в определенной ситуации, против 24% самих детей. Написание и исправление текстов назвали менее 1% родителей, тогда как среди детей об этом сообщили 27%.
Учителя чаще связывают использование ИИ с учебой. 65% тех, кто считает, что ученики пользуются ИИ, полагают, что школьники обращаются к нему за помощью с домашними заданиями. При этом использование ИИ для написания или исправления текстов отметили только 3% учителей, а обращение за советом в определенной ситуации – 10%.
Больше половины опрошенных детей (64%) также говорят, что у них есть вопросы, которые проще задать ИИ, чем взрослому. Среди родителей наличие таких вопросов у своих детей отмечают только 42%, тогда как среди учителей – 74%. И родители, и учителя считают, что чаще всего дети предпочитают обращаться к ИИ по вопросам образования и учебы – так ответили 29 и 33% соответственно. Но учителя значительно чаще родителей отмечают более личные темы. О переживаниях детей сказали 13% учителей против 4% родителей, о социальных связях – 11% против 3%, о взрослении и интимных вопросах – 7% против 1%.
Разрыв между поколениями в восприятии новых технологий существует всегда, говорит ведущий научный сотрудник Общеакадемического факультета РАНХиГС Ринат Файзуллин. Старшее поколение воспринимает ИИ как более сложную технологию, доступность которой по факту изменилась только с появлением генеративных моделей типа GPT. Родители могут недооценивать реальные масштабы его использования, в то время как учителя, работая с молодежью, быстрее понимают тренды, в том числе влияние технологий на детей, добавил Файзуллин.
ИИ – это не друг и не психолог, а машина, которая понимает запрос и находит сопоставимый ответ на него, говорит глава комитета по информатизации образования Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Анастасия Горелова. Он может быть хорошим или неприятным, поэтому подростку бывает сложно разобраться с этим. Крайне важно развивать у детей критическое мышление, объяснять им риски обращения к нейросетям по личным вопросам и учить бережно относиться к персональным данным. Ребенок должен понимать, какую информацию он передает ИИ и что введенные в нейросеть сведения могут сохраняться и использоваться сервисом, поэтому сообщать ей конфиденциальные данные не следует, добавила Горелова.
Главный риск того, что ИИ становится для детей не только учебным инструментом, но и собеседником, – это возможность перепутать убедительную речь с пониманием и заботой, считает директор компании – разработчика программных продуктов для фильтрации трафика и защиты сетей Ideco Дмитрий Хомутов. У ИИ нет жизненного опыта, моральной ответственности и обязанности действовать в интересах ребенка. Отсюда возникают четыре угрозы: уверенные ошибки, раскрытие личных данных, эмоциональная зависимость и постепенная передача машине собственного выбора, перечислил он. Нужен не тотальный запрет, а быстро обновляемый контур безопасности: возрастные настройки, минимизация собираемых данных, правила для школьных аккаунтов и понимание, в каких ситуациях необходимо обратиться за помощью к взрослому, добавил Хомутов.