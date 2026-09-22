Каждый третий родитель не знает об использовании ИИ своим ребенком

Больше половины опрошенных детей (64%) также говорят, что у них есть вопросы, которые проще задать ИИ, чем взрослому. Среди родителей наличие таких вопросов у своих детей отмечают только 42%, тогда как среди учителей – 74%. И родители, и учителя считают, что чаще всего дети предпочитают обращаться к ИИ по вопросам образования и учебы – так ответили 29 и 33% соответственно. Но учителя значительно чаще родителей отмечают более личные темы. О переживаниях детей сказали 13% учителей против 4% родителей, о социальных связях – 11% против 3%, о взрослении и интимных вопросах – 7% против 1%.