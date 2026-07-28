Почти 60% российских семей с детьми школьного возраста используют нейросети

По словам генерального директора «Дневник.ру» Алексея Татаринова, популярность ИИ растет не только среди школьников и родителей, но и среди педагогов. При этом учителя все чаще воспринимают этот инструмент не как угрозу, а как инструмент для повышения эффективности работы и борьбы с профессиональным выгоранием. Директор департамента развития технологий и образовательных программ технопарка «Сколково» назвала главной задачей для родителей – научить ребенка критически оценивать результаты работы ИИ. Несмотря на то что это инструмент, который помогает в обучении, думать, анализировать информацию и делать выводы человек должен самостоятельно, добавила она.