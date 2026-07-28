Почти 60% российских семей с детьми школьного возраста используют нейросети

Почти 60% российских семей с детьми школьного возраста используют нейросетиТеорию можно изучать с ИИ дома, но практику нужно осваивать в школе под контролем, считают эксперты
Искусственный интеллект (ИИ) используют почти 60% семей с детьми школьного возраста. Из них 26% опрошенных регулярно пользуются такими сервисами и разбираются в них, еще 22% только начинают учиться с ними работать. Активными пользователями, применяющими нейросети для решения разных задач и обращающимися к ним за советом, назвали себя 11% респондентов. Об этом говорится в онлайн-опросе цифровой образовательной платформы «Дневник.ру», с которым ознакомились «Ведомости».
В исследовании приняли участие 19 059 человек, в том числе 12 459 школьников и 6600 родителей по всей России. Всего к платформе подключено 16 000 школ. В результатах отмечается, что еще 30% опрошенных никогда не использовали ИИ, а оставшиеся 10% пробовали в прошлом, но сейчас не используют. Среди тех, кто не пользуется нейросетями, 24% убеждены, что ИИ мешает учиться. 15% респондентов не понимают, как начать пользоваться такими сервисами. Еще 10% считают, что результаты работы с ИИ содержат ошибки и требуют обязательной проверки.
Главная причина обращения к ИИ – необходимость разобраться в сложных темах. Такой вариант выбрали почти 27% участников исследования. Еще 18% используют ИИ для выполнения домашних заданий по непрофильным предметам, 16% – для поиска дополнительных материалов, которых нет в учебниках. Почти каждый десятый применяет нейросети для анализа больших объемов информации, поиска цитат и подготовки рефератов.
Три четверти опрошенных в целом доверяют ИИ. Из них почти 40% отметили, что ответам нейросетей требуется лишь небольшая доработка, а 36% сообщили, что обычно сразу получают готовый к использованию результат. Вместе с тем около четверти пользователей сталкиваются с трудностями: почти 13% приходится неоднократно переформулировать запросы, а еще 12% сообщили, что нейросеть иногда не справляется с поставленной задачей.
Почти половина пользователей проверяет ответы нейросетей, опираясь на собственные знания. Еще 27% всегда сверяют ключевые факты с другими источниками. Вместе с тем почти каждый четвертый (23%) признался, что не проверяет информацию, полученную от ИИ.
По словам генерального директора «Дневник.ру» Алексея Татаринова, популярность ИИ растет не только среди школьников и родителей, но и среди педагогов. При этом учителя все чаще воспринимают этот инструмент не как угрозу, а как инструмент для повышения эффективности работы и борьбы с профессиональным выгоранием. Директор департамента развития технологий и образовательных программ технопарка «Сколково» назвала главной задачей для родителей – научить ребенка критически оценивать результаты работы ИИ. Несмотря на то что это инструмент, который помогает в обучении, думать, анализировать информацию и делать выводы человек должен самостоятельно, добавила она.
Учитель больше не может полагаться на домашние задания как на способ закрепления материала, говорит заместитель исполнительного директора Фонда развития Физтех-школ Сергей Поминов. Если ребенок не понял тему на уроке, он открывает нейросеть, получает готовый ответ и сдает работу. В результате образовательный эффект равен нулю, считает он. По его словам, школа вынуждена переходить к формату «перевернутого класса»: теория изучается дома с помощью ИИ, а на уроке отрабатывается практика в контролируемой среде, где невозможно просто скопировать ответ. Результаты исследования говорят о том, что у общества есть запрос на использование современных технологий, добавил заместитель исполнительного директора Фонда развития Физтех-школ Юрий Русинов.
ИИ можно использовать по-разному: он может быть исполнителем, консультантом, собеседником, оппонентом, наставником и даже учеником, которому объясняют тему, говорит ведущий научный сотрудник Общеакадемического факультета РАНХиГС Ринат Файзуллин. Проблема в том, что к ИИ обращаются именно за помощью в сложном и незнакомом, отметил он. Файзуллин считает, что школьников необходимо учить работать с этим инструментом, но не в формате отдельного урока. Нужно разрешить использовать ИИ, тренировать со школьниками роль проверяющего, вплоть до переворота ролей, когда ученик объясняет тему ИИ и исправляет его ответы.
Школа будущего будет строиться не вокруг передачи конкретных знаний, а вокруг развития метанавыков – критического и системного мышления, считает директор по науке и ИИ ПАО «Группа Астра» Владимир Нелюб. Без них ответы ИИ будут слепо копироваться в тетради, а это прямой путь к деградации, пояснил он Мыслительная нагрузка не должна полностью «делегироваться» алгоритму, поэтому умение задавать вопросы становится таким же базовым навыком, как чтение и письмо, добавил он.