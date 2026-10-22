«Газпром-медиа» и «Медиаслово» экранизируют «Анну Каренину»Режиссер и сценарист уже найдены, но их имена пока не раскрываются
Субхолдинг «ГПМ РТВ» (входит в холдинг «Газпром-медиа», ГПМ) и компания «Медиаслово» Данилы Шарапова снимут новую полнометражную версию «Анны Карениной». Об этом сообщила замгендиректора ГПМ, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, выступая в четверг, 22 октября, на конференции «Медиабизнес». Состав творческой группы и другие подробности она не уточнила, но отметила, что режиссер уже работал с Данилой Шараповым «и это женщина».
«Мы пока разговариваем в составе – Данила, сценарист и режиссер, как только мы прикрепим группу, то сообщим обо всех новостях», – добавила Тина Канделаки.
Ранее в октябре в «Газпром-медиа» объявили о запуске полнометражной экранизации «Слова о полку Игореве» в партнерстве с той же компанией «Медиаслово». Премьера картины запланирована на осень 2028 г.
В 2024 г. кинокомпания «Медиаслово» заключила пятилетнюю сделку first look deal с «ГПМ РТВ». Формат first look deal предполагает, что «ГПМ РТВ» получает право первого выбора всех новых сериальных проектов «Медиаслова». После заключения сделки на ТНТ вышли такие сериалы компании, как «Третье сентября», «Склиф», «Алиса в Стране чудес» (расширенная версия одноименного фильма), на ноябрь назначена премьера «Тайного города». Кроме того, в эфире ТНТ в 2024 г. был показан снятый «Медиасловом» российский ремейк турецкого хита «Постучись в мою дверь».
«Газпром-медиа» уже работает над экранизацией еще одного классического романа Льва Толстого. Полнометражный фильм «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна выйдет в прокат 18 февраля 2027 г. Также параллельно снимается конкурирующий проект – сериал «Война и мир» режиссера Сергея Урсуляка для телеканала «Россия 1» (входит в холдинг ВГТРК).
Отвечая на вопрос о влиянии текущей рыночной конъюнктуры, Канделаки отметила, что при нынешней «очень волатильной» ситуации нужно внимательно подходить к экономике каждого проекта и «шерить» расходы. «Сейчас не время вкладываться в то, что хотя бы не самоокупается на точке входа в этот жанр или этот формат», – заявила замгендиректора ГПМ.