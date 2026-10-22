«Газпром-медиа» и «Медиаслово» экранизируют «Анну Каренину»

Отвечая на вопрос о влиянии текущей рыночной конъюнктуры, Канделаки отметила, что при нынешней «очень волатильной» ситуации нужно внимательно подходить к экономике каждого проекта и «шерить» расходы. «Сейчас не время вкладываться в то, что хотя бы не самоокупается на точке входа в этот жанр или этот формат», – заявила замгендиректора ГПМ.