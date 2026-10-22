НМГ планирует поставить мюзикл на базе популярной кинофраншизы «Лед»Три фильма цикла совокупно заработали в прокате более 4,7 млрд рублей
«Национальная медиа группа» (НМГ) разрабатывает мюзикл по мотивам кинотрилогии «Лед», сообщила гендиректор НМГ Светлана Баланова, выступая в четверг, 22 октября, на конференции «Медиабизнес».
«В рамках развития нашего офлайн-бизнеса после «Плаксы» мы планируем создать мюзикл, возможно, на основе франшизы «Лед». Это любимая франшиза, сделанная в музыкальном жанре: логично попробовать», – заявила Баланова.
По словам гендиректора НМГ, в создании мюзиклов холдинг будет опираться на собственные франшизы – «это облегчает маркетинг», но не собирается ими ограничиваться: «Мы можем создавать мюзиклы на базе каких-то других тематик. Мы к этому тоже открыты», – уточнила она.
Направление офлайн-развлечений НМГ было запущено в марте 2026 г. Его возглавил бывший гендиректор подразделения развлекательных офлайн-мероприятий в медиахолдинге МТС Михаил Минин. Первым проектом НМГ в сфере офлайн-развлечений стал мюзикл «Плакса», основанный на одноименном музыкальном сериале канала СТС и онлайн-кинотеатра Wink (оба входят в холдинг НМГ). Шоу идет в Московском театре мюзикла – премьерный спектакль состоялся 10 сентября 2026 г. Еще одним проектом холдинга станет парк развлечений на территории кинопарка «Москино», где в том числе будут использоваться франшизы НМГ, сообщила Баланова в августе. Первая очередь проекта, как отмечала она, будет готова уже в 2027 г.
Трилогия «Лед» – популярная кинофраншиза, созданная на стыке жанров мелодрамы, мюзикла и спортивной драмы, рассказывает о влюбленной паре, фигуристке Наде (Аглая Тарасова) и хоккеисте Саше (Александр Петров). Три фильма цикла (2018–2024 гг.) совокупно заработали в прокате более 4,7 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино.
Открытие новых направлений НМГ – в частности, кластера офлайн-развлечений – гендиректор НМГ объяснила вызовами времени и далекоидущими планами холдинга: «Наша организационная структура должна не только соответствовать сегодняшнему дню, но и обеспечивать будущий рост. Для этого нам нужна максимальная синергия активов внутри холдинга, сильные самостоятельные бизнес-команды, отвечающие за крупные бизнес-направления».
Отвечая на вопрос, какова конечная точка трансформации, через которую сейчас проходит НМГ, Баланова пояснила, что холдинг не только хочет стать лидером на рынке информации и развлечений, но и мыслит свой бизнес в глобальном масштабе: «Телефон был создан с целью объединить людей, а в итоге разъединил их. Мы, конечно, стремимся к тому, чтобы создавать бизнесы, которые людей объединяют. Объединяют вокруг телевизионного экрана, экранов кинотеатра, в парке или в театре на мюзикле».
По словам гендиректора холдинга, НМГ стремится создавать контент, который способен объединять людей на уровне семьи, всей страны, «а учитывая наши международные амбиции, – и на уровне большой (по крайней мере) части мирового пространства», добавила Баланова.