НМГ планирует поставить мюзикл на базе популярной кинофраншизы «Лед»

Отвечая на вопрос, какова конечная точка трансформации, через которую сейчас проходит НМГ, Баланова пояснила, что холдинг не только хочет стать лидером на рынке информации и развлечений, но и мыслит свой бизнес в глобальном масштабе: «Телефон был создан с целью объединить людей, а в итоге разъединил их. Мы, конечно, стремимся к тому, чтобы создавать бизнесы, которые людей объединяют. Объединяют вокруг телевизионного экрана, экранов кинотеатра, в парке или в театре на мюзикле».