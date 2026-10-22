Платформа «Сторис» от НМГ выпустит первую ИИ-микродраму

Это первый на российском рынке кейс создания с помощью ИИ профессионального многосерийного контента для платформы, а не пользовательского контента для соцсетей, отметила Баланова. Для «Сторис» и НМГ это, конечно, эксперимент, пояснила она. Большинство крупных видеосервисов и за рубежом, и на нашем рынке уже подготовили разделы для вертикального видео, добавила Баланова: «Как бы дальше ни развивался тренд, нам важно наработать экспертизу в части производства, а также сформировать понимание, как зритель потребляет такой контент, почему за него платит».