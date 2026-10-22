Платформа «Сторис» от НМГ выпустит первую ИИ-микродраму
Платформа «Сторис», которую развивает «Национальная медиа группа» (НМГ), планирует до конца 2026 г. выпустить первый вертикальный сериал в жанре микродрамы, полностью сделанный с помощью ИИ. Об этом рассказала гендиректор НМГ Светлана Баланова, выступая в четверг, 22 октября, на конференции «Медиабизнес» делового издания «Ведомости». Профессиональная команда будет контролировать производственный процесс – задавать промпты, по которым будет работать нейросеть, а также проверять сценарий, видео и т. д., уточнила она. На вопрос о том, каким будет сюжет этой микродрамы, Баланова отметила, что сюжет таких проектов – «всегда про страдание, а потом про какое-то счастье».
Это первый на российском рынке кейс создания с помощью ИИ профессионального многосерийного контента для платформы, а не пользовательского контента для соцсетей, отметила Баланова. Для «Сторис» и НМГ это, конечно, эксперимент, пояснила она. Большинство крупных видеосервисов и за рубежом, и на нашем рынке уже подготовили разделы для вертикального видео, добавила Баланова: «Как бы дальше ни развивался тренд, нам важно наработать экспертизу в части производства, а также сформировать понимание, как зритель потребляет такой контент, почему за него платит».
Платформу «Сторис» доя профессионального вертикального контента НМГ запустила в апреле 2025 г. Изначально она показывала перемонтированные сериалы телеканала «Домашний» и закупные иностранные микродрамы. На текущий момент в библиотеке «Сторис» более 90 проектов. В конце 2025 г. на платформе появилась первая в России оригинальная микродрама. Сейчас в «Сторис» их доступно уже семь.