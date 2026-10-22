Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,146-0,65%CHMK3 605-2,04%VEON-RX74,7-0,13%IMOEX2 432,6-0,58%RTSI934,83-0,58%RGBI112,03+0,23%RGBITR773,84+0,26%
Главная / Медиа /

Платформа «Сторис» от НМГ выпустит первую ИИ-микродраму

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Платформа «Сторис», которую развивает «Национальная медиа группа» (НМГ), планирует до конца 2026 г. выпустить первый вертикальный сериал в жанре микродрамы, полностью сделанный с помощью ИИ. Об этом рассказала гендиректор НМГ Светлана Баланова, выступая в четверг, 22 октября, на конференции «Медиабизнес» делового издания «Ведомости». Профессиональная команда будет контролировать производственный процесс – задавать промпты, по которым будет работать нейросеть, а также проверять сценарий, видео и т. д., уточнила она. На вопрос о том, каким будет сюжет этой микродрамы, Баланова отметила, что сюжет таких проектов – «всегда про страдание, а потом про какое-то счастье».

Это первый на российском рынке кейс создания с помощью ИИ профессионального многосерийного контента для платформы, а не пользовательского контента для соцсетей, отметила Баланова. Для «Сторис» и НМГ это, конечно, эксперимент, пояснила она. Большинство крупных видеосервисов и за рубежом, и на нашем рынке уже подготовили разделы для вертикального видео, добавила Баланова: «Как бы дальше ни развивался тренд, нам важно наработать экспертизу в части производства, а также сформировать понимание, как зритель потребляет такой контент, почему за него платит».

Платформу «Сторис» доя профессионального вертикального контента НМГ запустила в апреле 2025 г. Изначально она показывала перемонтированные сериалы телеканала «Домашний» и закупные иностранные микродрамы. На текущий момент в библиотеке «Сторис» более 90 проектов. В конце 2025 г. на платформе появилась первая в России оригинальная микродрама. Сейчас в «Сторис» их доступно уже семь.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте