Суд изъял имущество кубанского экс-судьи Метелкина на 228 млн рублей

Совместно со своим бизнес-партнером судья узаконил самовольно возведенный дом отдыха «Море рядом», который впоследствии был передан в пользование теще Метелкина. Супруга Метелкина заняла в доме отдыха должность администратора, а в 2026 г. на нее был переоформлен договор аренды. Сам Метелкин в 2021 г. лично вынес в пользу своего бизнес-партнера решение об узаконивании других принадлежащих последнему самовольных построек.