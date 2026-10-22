Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,134-0,75%KZOS48,4-1,83%BRZL1 194-1,49%IMOEX2 426,39-0,84%RTSI942,2+0,2%RGBI112+0,21%RGBITR773,65+0,23%
Главная / Общество /

Суд изъял имущество кубанского экс-судьи Метелкина на 228 млн рублей

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Имущество экс-судьи Темрюкского районного суда Евгения Метелкина на сумму свыше 228 млн руб. обращено в доход государства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В собственность РФ обращены: земельный участок, здание гостиничного комплекса, несколько нежилых помещений. «Решение суда обращено к немедленному исполнению», – говорится в сообщении.

Ответчиками по иску являются Метелкин и еще пять связанных с ним лиц. По версии следствия, Метелкин в период отправления правосудия (2014–2026 гг.) не соблюдал обязанности, запреты и ограничения, связанные со статусом судьи, а свое положение использовал для незаконного обогащения себя и своих родственников.

Совместно со своим бизнес-партнером судья узаконил самовольно возведенный дом отдыха «Море рядом», который впоследствии был передан в пользование теще Метелкина. Супруга Метелкина заняла в доме отдыха должность администратора, а в 2026 г. на нее был переоформлен договор аренды. Сам Метелкин в 2021 г. лично вынес в пользу своего бизнес-партнера решение об узаконивании других принадлежащих последнему самовольных построек.

31 июля Верховный суд России также направил материалы для предъявления иска в отношении бывшего судьи Октябрьского районного суда Новороссийска Манолиса Керасова. Основанием для судебного преследования стали выявленные у Керасова и его родственников расходы, которые не соответствуют официально задекларированным доходам.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь