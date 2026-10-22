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Главная / Общество /

Бывшего директора Ксении Собчак освободили по УДО

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Бывший коммерческий директор медиахолдинга Ксении Собчак «Осторожно, Media» Кирилл Суханов вышел на свободу после четырех лет заключения по делу о вымогательстве. Об этом свидетельствуют данные судебной карточки.

Суханова задержали в октябре 2022 г. Вместе с ним по делу проходили бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский  (настоящая фамилия Кузьмин), а также журналист Life.ru Тамерлан Бигаев.

По версии следствия, подсудимые вымогали 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.  Деньги, согласно материалам дела, требовали за удаление публикации, затрагивающей интересы главы госкорпорации и «содержащей сведения негативного, компрометирующего и дискредитирующего характера», а также за месячный блок на размещение этих сведений в Telegram-канале «Тушите свет».

В феврале 2024 г. суд приговорил Суханова к 7,5 года колонии строгого режима.  Журналистка Собчак назвала приговор несоразмерным. Позднее срок сократили до 5,5 лет.

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