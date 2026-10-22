Бывшего директора Ксении Собчак освободили по УДО
Бывший коммерческий директор медиахолдинга Ксении Собчак «Осторожно, Media» Кирилл Суханов вышел на свободу после четырех лет заключения по делу о вымогательстве. Об этом свидетельствуют данные судебной карточки.
Суханова задержали в октябре 2022 г. Вместе с ним по делу проходили бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (настоящая фамилия Кузьмин), а также журналист Life.ru Тамерлан Бигаев.
По версии следствия, подсудимые вымогали 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Деньги, согласно материалам дела, требовали за удаление публикации, затрагивающей интересы главы госкорпорации и «содержащей сведения негативного, компрометирующего и дискредитирующего характера», а также за месячный блок на размещение этих сведений в Telegram-канале «Тушите свет».
В феврале 2024 г. суд приговорил Суханова к 7,5 года колонии строгого режима. Журналистка Собчак назвала приговор несоразмерным. Позднее срок сократили до 5,5 лет.