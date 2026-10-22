Бывшего директора Ксении Собчак освободили по УДО

По версии следствия, подсудимые вымогали 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Деньги, согласно материалам дела, требовали за удаление публикации, затрагивающей интересы главы госкорпорации и «содержащей сведения негативного, компрометирующего и дискредитирующего характера», а также за месячный блок на размещение этих сведений в Telegram-канале «Тушите свет».