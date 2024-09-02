Суд смягчил приговор фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха»
Мосгорсуд смягчил прежний приговор районного суда фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
12 февраля 2024 г. Хамовнический суд Москвы признал виновными трех фигурантов в вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха». Так, суд назначил коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову наказание в виде семи с половиной лет колонии строгого режима, экс-главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (настоящая фамилия Кузьмин) и бывшему журналисту Life.ru Тамерлану Бигаеву по семь лет колонии. 2 сентября Мосгорсуд изменил приговоры. Так, Суханов был приговорен к пяти с половиной годам колонии, а Романовскому (Кузьмин) и Бигаеву назначили пять лет.
По версии следствия, подсудимые вымогали 11 млн руб. у Чемезова. Деньги, согласно материалам дела, требовали за удаление публикации, затрагивающей интересы главы госкорпорации и «содержащей сведения негативного, компрометирующего и дискредитирующего характера», а также за месячный блок на размещение этих сведений в Telegram-канале «Тушите свет».
Стороны защиты подали апелляционные жалобы. Как отмечает Telegram-канал «Осторожно, новости», слушание по жалобам проходило в закрытом режиме.
Суханов и Романовский (Кузьмин) были задержаны 25 октября 2022 г. 26 октября суд отправил фигурантов в СИЗО, впоследствии мера им продлевалась. 7 ноября 2022 г. был арестован Бигаев по аналогичному делу.