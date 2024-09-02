Суд смягчил приговор фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха»

12 февраля 2024 г. Хамовнический суд Москвы признал виновными трех фигурантов в вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха». Так, суд назначил коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову наказание в виде семи с половиной лет колонии строгого режима, экс-главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (настоящая фамилия Кузьмин) и бывшему журналисту Life.ru Тамерлану Бигаеву по семь лет колонии. 2 сентября Мосгорсуд изменил приговоры. Так, Суханов был приговорен к пяти с половиной годам колонии, а Романовскому (Кузьмин) и Бигаеву назначили пять лет.