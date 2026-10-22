Мишустин: страны ШОС утвердили план торгово-экономического сотрудничества
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) утвердили план развития торгово-экономических связей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам встречи глав правительств организации, которая прошла 20 октября в Душанбе.
«Его выполнение позволит ускорить кооперацию по стратегическим направлениям. Это и торговля, и сельское хозяйство, и финансовой, и банковская сфера», – подчеркнул глава правительства.
Страны также намерены создавать более благоприятные условия для инвестиций в реальный сектор экономики и делиться опытом внедрения новых технологий, отметил Мишустин. Кроме того, участники встречи утвердили правила ведения базы инвестиционных проектов в промышленности стран ШОС.
Для упрощения международных грузоперевозок страны организации создадут общую цифровую платформу. Она должна помочь наладить транспортное сообщение между государствами и ускорить доставку товаров.
20 октября в Душанбе прошел саммит ШОС. Мишустин в рамках мероприятия рассказал о перспективах торговли между странами объединения, развитии сельскохозяйственного экспорта, ситуации на мировых энергорынках и сотрудничестве в сфере высоких технологий.