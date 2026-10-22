Мишустин: страны ШОС утвердили план торгово-экономического сотрудничества

Страны также намерены создавать более благоприятные условия для инвестиций в реальный сектор экономики и делиться опытом внедрения новых технологий, отметил Мишустин. Кроме того, участники встречи утвердили правила ведения базы инвестиционных проектов в промышленности стран ШОС.