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Главная / Политика /

Главное из заявлений Мишустина на заседании ШОС

О торговле, ситуации на энергорынках и сотрудничестве в сфере ИИ
Анна Виноградова
Александр Миридонов / РИА Новости
Александр Миридонов / РИА Новости
Главное
  • О торговле и расчетах
  • О ситуации на мировых энергорынках
  • О сельскохозяйственном экспорте
  • О совместных производствах и инвестициях
  • Об искусственном интеллекте и космосе
  • О роли ШОС в мировом устройстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на расширенном заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе. Он рассказал о перспективах торговли между странами объединения, развитии сельскохозяйственного экспорта, ситуации на мировых энергорынках и сотрудничестве в сфере высоких технологий. «Ведомости» собрали главное из выступления.

О торговле и расчетах

В 2025 г. товарооборот России со странами ШОС превысил 30 трлн руб., а в первом полугодии 2026 г. вырос еще на 18%, сообщил Мишустин.

Большинство расчетов между странами объединения проводится в национальных валютах. Еще пять лет назад на такие операции приходилось около половины платежей.

ШОС намерена утвердить план мероприятий по развитию торгово-экономического сотрудничества, который должен упростить экспортно-импортные операции.

19 октября Мишустин заявил об увеличении товарооборота России с Ираном, несмотря на санкционные ограничения и сложную геополитическую обстановку.

О ситуации на мировых энергорынках

Ситуация на мировых энергетических рынках остается сложной и напрямую влияет на темпы роста глобальной экономики, заявил премьер.

По его словам, в таких условиях странам ШОС необходимо укреплять экономические связи и использовать возможности объединения для устойчивого развития.

О сельскохозяйственном экспорте

Россия готова увеличивать поставки продукции агропромышленного комплекса на зарубежные рынки, в том числе в государства ШОС.

По словам Мишустина, на страны объединения уже приходится свыше половины всего российского экспорта сельскохозяйственной продукции.

О совместных производствах и инвестициях

Россия приглашает партнеров по ШОС создавать совместные производства и расширять инвестиционное сотрудничество.

Мишустин подчеркнул заинтересованность Москвы в реализации взаимовыгодных проектов в различных отраслях экономики.

По его данным, в России работают более 7000 малых технологических компаний. Их совокупная выручка превышает 1 трлн руб.

Об искусственном интеллекте и космосе

Россия предлагает государствам ШОС расширить взаимодействие в области искусственного интеллекта (ИИ) и видит перспективы для углубления сотрудничества в космических исследованиях.

Мишустин выступил с инициативой создания в рамках ШОС рабочей группы по космической экономике.

На саммите объединения 1 сентября в Бишкеке страны ШОС приняли меморандум о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Среди согласованных документов также была программа действий по внедрению зеленых технологий.

О роли ШОС в мировом устройстве

Потенциал Шанхайской организации сотрудничества необходимо использовать для формирования справедливого миропорядка, заявил Мишустин.

Он призвал государства объединения активнее задействовать преимущества партнерства для укрепления национальных экономик и повышения благосостояния граждан.

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