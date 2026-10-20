Главное из заявлений Мишустина на заседании ШОС

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на расширенном заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе. Он рассказал о перспективах торговли между странами объединения, развитии сельскохозяйственного экспорта, ситуации на мировых энергорынках и сотрудничестве в сфере высоких технологий. «Ведомости» собрали главное из выступления.