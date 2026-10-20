Главное из заявлений Мишустина на заседании ШОС

Главное из заявлений Мишустина на заседании ШОСО торговле, ситуации на энергорынках и сотрудничестве в сфере ИИ
- О торговле и расчетах
- О ситуации на мировых энергорынках
- О сельскохозяйственном экспорте
- О совместных производствах и инвестициях
- Об искусственном интеллекте и космосе
- О роли ШОС в мировом устройстве
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на расширенном заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе. Он рассказал о перспективах торговли между странами объединения, развитии сельскохозяйственного экспорта, ситуации на мировых энергорынках и сотрудничестве в сфере высоких технологий. «Ведомости» собрали главное из выступления.
О торговле и расчетах
В 2025 г. товарооборот России со странами ШОС превысил 30 трлн руб., а в первом полугодии 2026 г. вырос еще на 18%, сообщил Мишустин.
Большинство расчетов между странами объединения проводится в национальных валютах. Еще пять лет назад на такие операции приходилось около половины платежей.
ШОС намерена утвердить план мероприятий по развитию торгово-экономического сотрудничества, который должен упростить экспортно-импортные операции.
19 октября Мишустин заявил об увеличении товарооборота России с Ираном, несмотря на санкционные ограничения и сложную геополитическую обстановку.
О ситуации на мировых энергорынках
Ситуация на мировых энергетических рынках остается сложной и напрямую влияет на темпы роста глобальной экономики, заявил премьер.
По его словам, в таких условиях странам ШОС необходимо укреплять экономические связи и использовать возможности объединения для устойчивого развития.
О сельскохозяйственном экспорте
Россия готова увеличивать поставки продукции агропромышленного комплекса на зарубежные рынки, в том числе в государства ШОС.
По словам Мишустина, на страны объединения уже приходится свыше половины всего российского экспорта сельскохозяйственной продукции.
О совместных производствах и инвестициях
Россия приглашает партнеров по ШОС создавать совместные производства и расширять инвестиционное сотрудничество.
Мишустин подчеркнул заинтересованность Москвы в реализации взаимовыгодных проектов в различных отраслях экономики.
По его данным, в России работают более 7000 малых технологических компаний. Их совокупная выручка превышает 1 трлн руб.
Об искусственном интеллекте и космосе
Россия предлагает государствам ШОС расширить взаимодействие в области искусственного интеллекта (ИИ) и видит перспективы для углубления сотрудничества в космических исследованиях.
Мишустин выступил с инициативой создания в рамках ШОС рабочей группы по космической экономике.
На саммите объединения 1 сентября в Бишкеке страны ШОС приняли меморандум о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Среди согласованных документов также была программа действий по внедрению зеленых технологий.
О роли ШОС в мировом устройстве
Потенциал Шанхайской организации сотрудничества необходимо использовать для формирования справедливого миропорядка, заявил Мишустин.
Он призвал государства объединения активнее задействовать преимущества партнерства для укрепления национальных экономик и повышения благосостояния граждан.