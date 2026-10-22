Кожемяко рассказал, что продолжит сотрудничество с Шестаковым

Работа, которая была проделана во Владивостоке вместе с экс-мэром города Константином Шестаковым, будет продолжена в регионе, заявил вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Олег Кожемяко. Так он ответил на вопрос «Ведомостей» о том, как оценивает назначение Шестакова на должность временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края.