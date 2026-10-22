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Кожемяко рассказал, что продолжит сотрудничество с Шестаковым

Анна Суслова
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Работа, которая была проделана во Владивостоке вместе с экс-мэром города Константином Шестаковым, будет продолжена в регионе, заявил вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Олег Кожемяко. Так он ответил на вопрос «Ведомостей» о том, как оценивает назначение Шестакова на должность временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края.

«Он достойный человек. Он был достойным мэром Владивостока, поэтому я уверен, что продолжим ту работу, которую мы делали вместе с ним в том числе», – сказал он.

22 октября президент РФ Владимир Путин предложил пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края мэру Владивостока Шестакову. В ответ на предложение российского лидера Шестаков сказал, что надеется, что такая возможность позволит ему сделать Владивосток и Приморский край «еще лучше».

19 октября «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, и один, близкий к региону, писали, что должность может достаться Шестакову. А его предшественник Кожемяко 22 октября был назначен заместителем председателя правительства – полномочным представителем президента в ДФО.

Шестаков – выпускник «Школы губернаторов». Сейчас 55 из 89 глав регионов – ее участники.

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