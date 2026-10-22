Дугин объяснил цели спецоперации на цивилизационном уровне

«Никто не говорит, что наши традиционные ценности универсальны. Они наши. У Запада свои ценности. Если мы их сравним, мы получим прямо противоположные картины», – заявил философ. По его мнению, это противоречие объясняет, с кем и за что Россия ведет борьбу в ходе спецоперации.