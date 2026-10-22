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Дугин объяснил цели спецоперации на цивилизационном уровне

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Различия между традиционными ценностями России и Запада позволяют объяснить цели спецоперации на Украине на цивилизационном уровне. Такое мнение выразил философ, директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Ценностный суверенитет: Россия как центр выработки смыслов».

«Никто не говорит, что наши традиционные ценности универсальны. Они наши. У Запада свои ценности. Если мы их сравним, мы получим прямо противоположные картины», – заявил философ. По его мнению, это противоречие объясняет, с кем и за что Россия ведет борьбу в ходе спецоперации.

Дугин подчеркнул, что в многополярном мире суверенитет не ограничивается политической независимостью государства. Он предполагает право каждой цивилизации самостоятельно определять свои ценности, смыслы и представления о будущем.

«Речь идет о способности общества самостоятельно определять собственные основания жизни, развивать науку, культуру и образование, формировать представления о человеке и мире», – пояснил он.

Философ добавил, что важное место в российском цивилизационном самосознании занимают традиционные ценности и превосходство духовного над материальным.

31 марта Дугин выступил в Совете Федерации, где представил сенаторам свое понимание традиционных ценностей. По его словам, они определяют духовные и нравственные ориентиры российского общества и противопоставляются ряду западных установок.

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