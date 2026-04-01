Дугин объяснил сенаторам значение традиционных ценностей

Ценность семьи – это нечто большее, чем социальный договор между двумя индивидуумами, на место которых можно поставить кого угодно, сказал Дугин. Семья – не просто союз мужчины и женщины, а союз Адама и Евы, двух начал. Бог дал человечеству два лика – мужское и женское, добавил он. Дугин также назвал коллективизм и взаимопомощь «нашей соборной ценностью», которая лежит на поверхности. Она противопоставлена индивидуализму на Западе, добавил он. Кроме того, западное общество считает, что каждое новое поколение лучше, чем предыдущее, и совершеннее, «как iPhone». Эта идея противоположна российской модели, которая закрепляет историческую память и преемственность поколений, следует из заявления Дугина.