Дугин объяснил сенаторам значение традиционных ценностей

Дугин объяснил сенаторам значение традиционных ценностейЧлены Совфеда и общество в целом еще не определились, как интерпретировать профильный указ президента, считают эксперты
Указ президента РФ о традиционных российских духовно-нравственных ценностях, появившийся после начала спецоперации, – это указ о вечном, который закрепляет ценности, не подлежащие изменению. Сначала он казался технической частью, но по мере проведения СВО общество задумалось о том, какие ценности защищает Россия. Об этом 31 марта заявил директор учебно-научного центра «Высшая политическая школа имени Ивана Ильина» РГГУ Александр Дугин.
Философ выступил в Совете Федерации перед сенаторами, представив концепцию традиционных ценностей и дав им определение. Эта концепция – коллективная работа, в обсуждении которой участвовали протоиерей Андрей Ткачев и бизнесмен Константин Малофеев, поделился Дугин. Сами понятия также неоднократно обсуждались с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, начальником управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александром Харичевым, уточнил он. Сенаторы попросили у философа разрешения использовать его тезисы во время общения с молодежью.
Традиционная ценность жизни на Западе представляется в качестве антитезы: pro-life и pro-choice (за жизнь и за выбор. – «Ведомости»), сказал Дугин. Направление pro-life борется за свободу жизни, даже когда ребенок еще не родился, уточнил он. Жизнь противопоставляется понятиям свободы аборта и эвтаназии, т. е. становится социальной опцией, которая не является священной, сказал философ. Дугин отметил, что традиционная ценность жизни, закрепленная в указе, утверждает ее святость и духовную ориентацию.
Священной ценностью является и государство, а значит, священно служение ему и любовь к Отечеству, продолжил Дугин. По его словам, защита Отечества – это не просто механический набор граждан по контракту или произвольный по принципу «хочу – воюю, хочу – не воюю». Любить и уважать свое государство, платить за его бытие высшую цену, т. е. отдавать свою жизнь, – это духовно-нравственный долг, отметил Дугин.
«Древние римляне говорили: «Dulce et decorum est pro patria mori». Сладко и прекрасно умирать за родину. Это живой принцип патриотизма», – сказал он.
Ценность семьи – это нечто большее, чем социальный договор между двумя индивидуумами, на место которых можно поставить кого угодно, сказал Дугин. Семья – не просто союз мужчины и женщины, а союз Адама и Евы, двух начал. Бог дал человечеству два лика – мужское и женское, добавил он. Дугин также назвал коллективизм и взаимопомощь «нашей соборной ценностью», которая лежит на поверхности. Она противопоставлена индивидуализму на Западе, добавил он. Кроме того, западное общество считает, что каждое новое поколение лучше, чем предыдущее, и совершеннее, «как iPhone». Эта идея противоположна российской модели, которая закрепляет историческую память и преемственность поколений, следует из заявления Дугина.
Традиционные ценности в указе
Если бы в Конституции не было запрета идеологии, можно было бы говорить, что ценностный указ и есть идеология, считает философ. Пока в обществе используется термин «мировоззрение», добавил он. По словам Дугина, важным вопросом является статус традиционных ценностей. Они – не то, что есть, а то, к чему идет общество, уточнил он. «Мы должны этому соответствовать. Таково решение нашего общества, нашей власти, нашего президента», – отметил философ.
Дугин – это один из расшифровщиков ценностей, перечисленных в президентском указе № 809, но его трактовки не являются государственным мейнстримом, указывает политолог Александр Немцев. Приглашение философа на площадку Совфеда говорит о том, что сами сенаторы не до конца определились, как интерпретировать этот указ, считает эксперт. По мнению Немцева, на парламентских площадках вполне можно ожидать и других спикеров, которые предложат свое видение традиционных ценностей. Это связано с тем, что в обществе пока нет консенсуса по определениям абстрактных понятий в ценностном указе, предположил эксперт.
На молодежную аудиторию традиционные ценности также инсталлируются через их перевод, продолжил Немцев. Долгое время подход к молодежи был направлен на то, чтобы внедрить ценности западной культуры, объяснил он. Сейчас государство спешно отменяет эту повестку – и делает это «достаточно непросто»: пытается всячески резко дернуть кран на поезде, который уже набрал достаточно хорошую скорость, считает Немцев. Получается это не совсем безболезненно, заключил он.
Ценностные составляющие всегда есть в издаваемых законах и подзаконных актах государства, объяснил вице-президент Федеральной палаты адвокатов Олег Баулин. Например, Конституция закрепляет принцип гуманизма, указывает, что жизнь человека, его права и свободы являются составляющими данного принципа. Гуманизм как ценность раскрывается в основном документе и через другие традиционные ценности: право на жизнь, охрану человеческого достоинства, свободу и личную неприкосновенность, говорит Баулин. Семья как ценность также утверждена Конституцией, ее целостность обеспечивается нормами Семейного кодекса. По словам Баулина, перечисленные нормы давно являются основой действующего законодательства, а их отнесение к числу традиционных российских духовно-нравственных ценностей обосновано с позиций не только современности, но и истории развития российского права.