Политолог Карпова: эпоха Путина связана с восстановлением суверенитета России
Период президентства Владимира Путина связан с восстановлением способности России самостоятельно определять свое будущее и возвращением к собственным ценностным ориентирам. Об этом заявила политолог, директор образовательного проекта «Управление стратегическими коммуникациями» Президентской академии (РАНХиГС) Виктория Карпова в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Ценностный суверенитет: Россия как центр выработки смыслов».
«Эпоха Путина связана с восстановлением способности России самостоятельно определять свое будущее», – подчеркнула Карпова. По ее мнению, последовательный курс президента на укрепление суверенитета позволил вновь сделать собственные ценностные основания опорой государственного развития.
Политолог отметила, что теперь необходимо наполнять суверенитет содержанием, развивая отечественную науку, образование и культуру. Она также назвала работу с ценностями одним из приоритетов государственной и общественной повестки, объединяющим ученых, преподавателей, управленцев и представителей бизнеса.
5 октября Путин отметил роль теологии в сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей. По его словам, образовательные программы в этой сфере выполняют мировоззренческую и воспитательную миссию.
30 сентября президент назвал укрепление суверенитета России общей задачей. Он подчеркнул необходимость развития обороноспособности страны, а также промышленных, научных и технологических компетенций.