Политолог Карпова: эпоха Путина связана с восстановлением суверенитета России

Политолог отметила, что теперь необходимо наполнять суверенитет содержанием, развивая отечественную науку, образование и культуру. Она также назвала работу с ценностями одним из приоритетов государственной и общественной повестки, объединяющим ученых, преподавателей, управленцев и представителей бизнеса.