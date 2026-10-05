Путин отметил роль теологии в сохранении традиционных ценностей в России

Теология играет роль в сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей, а также этнокультурного и языкового многообразия России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям X Всероссийской научной конференции с международным участием «Теология в научно-образовательном пространстве: итоги десятилетия и перспективы развития».