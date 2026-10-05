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Главная / Общество /

Путин отметил роль теологии в сохранении традиционных ценностей в России

Президент поприветствовал участников X Всероссийской научной конференции
Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Теология играет роль в сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей, а также этнокультурного и языкового многообразия России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям X Всероссийской научной конференции с международным участием «Теология в научно-образовательном пространстве: итоги десятилетия и перспективы развития».

По его словам, профильные образовательные программы сегодня реализуются во многих учебных заведениях и выполняют мировоззренческую и воспитательную миссию. Президент отметил, что за последнее десятилетие благодаря взаимодействию научного сообщества, органов власти и религиозных организаций теология прошла важные этапы развития.

Путин выразил уверенность, что конференция пройдет на высоком творческом уровне и будет способствовать совершенствованию преподавания теологии и укреплению ее роли в системе социогуманитарных знаний.

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