Главное о встрече Путина с избранными главами регионов

Главное о встрече Путина с избранными главами регионовОб ответственности, нацпроектах, Чечне и приграничье
- Об ответственности
- О национальных проектах
- О поддержке участников СВО
- О приграничье
- О Чечне
Президент Владимир Путин по видеосвязи встретился с избранными главами регионов. Он поздравил их с победой на выборах, обозначил ключевые задачи и поблагодарил за поддержку. «Ведомости» собрали основные тезисы.
Об ответственности
Путин поздравил глав регионов с избранием и пожелал успехов в работе. Он подчеркнул, что высокий уровень поддержки означает еще большую ответственность.
«Люди, наши граждане, по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились, и заявили, что рассчитывают на продолжение взятого курса – и в стране в целом, и в их регионах, родных городах и поселках. Очень важно оправдать полученное доверие», – сказал президент.
О национальных проектах
Президент рассчитывает, что вопросы реализации национальных проектов будут под каждодневным личным контролем новых глав регионов.
Путин назвал общей задачей дальнейшее укрепление суверенитета России. Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании промышленных, научных и технологических компетенций. «О создании устойчивого, уверенного социально-экономического прогресса, а значит, демографического развития, повышения качества жизни наших граждан, российских семей», – подчеркнул глава государства.
О поддержке участников СВО
Президент поручил главам регионов проявлять особую чуткость в поддержке бойцов спецоперации и их семей.
Он отметил, что стойкость и мужество российских бойцов должны служить важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления. Президент также подчеркнул важность программы «Время героев» и ее региональных аналогов.
По итогам выборов участник программы Александр Шуваев избран губернатором Белгородской области. «Его военный опыт имеет особое значение для приграничного региона», – отметил Путин. Шуваев поблагодарил президента за поддержку области.
О приграничье
Путин поручил оказывать всю необходимую помощь жителям приграничных регионов.
«На Белгородчине и других приграничных территориях люди находятся под особым давлением, и мы перед ними в долгу. Надо все делать для того, чтобы оказать помощь конкретным людям, семьям, бизнесу, возрождать утраченную или поврежденную инфраструктуру», – сказал он, заслушав доклад главы Белгородской области.
Президент добавил, что федеральные власти будут работать над этим вместе с главами регионов.
О Чечне
Путин поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова и его команду.
«Я хочу поблагодарить всю вашу управленческую команду за это, пожелать вам дальнейших успехов и поблагодарить за те усилия, за тот вклад, который чеченский народ, талантливый, трудолюбивый, очень мужественный вносит сегодня в реализацию общих планов по укреплению России в целом и в борьбу за наш суверенитет, за будущее в рамках специальной военной операции», – сказал президент.
Путин также отметил, что благодаря Кадырову и его команде Грозный преобразился так, как никто не мечтал.
Кадыров в свою очередь выразил признательность за поддержку Чечни и пообещал выполнить все задачи, в том числе в зоне СВО.
В единый день голосования 2026 года прошли прямые выборы высших должностных лиц восьми субъектов России. Победу одержали действующие главы и врио, представляющие «Единую Россию»: Александр Шуваев в Белгородской области, Егор Ковальчук в Брянской области, Артем Здунов в Мордовии, Олег Мельниченко в Пензенской области, Виталий Королев в Тверской области, Владислав Ховалыг в Тыве и Рамзан Кадыров в Чечне, а также Алексей Русских от КПРФ в Ульяновской области. В Карачаево-Черкесии депутаты Народного собрания переизбрали Рашида Темрезова, а в Северной Осетии – Алании на второй срок парламент поддержал Сергея Меняйло.