Главное о встрече Путина с избранными главами регионов

«Я хочу поблагодарить всю вашу управленческую команду за это, пожелать вам дальнейших успехов и поблагодарить за те усилия, за тот вклад, который чеченский народ, талантливый, трудолюбивый, очень мужественный вносит сегодня в реализацию общих планов по укреплению России в целом и в борьбу за наш суверенитет, за будущее в рамках специальной военной операции», – сказал президент.