Совет директоров ЛСР утвердил новую дивполитику

Чистый убыток ЛСР за первое полугодие по МСФО составил 57,56 млрд руб., что больше в 22,9 раза год к году. Выручка при этом символически увеличилась – до 97,12 млрд руб. (+0,7%). Операционные убытки составили 32,94 млрд руб. против прибыли в 18,32 млрд руб. годом ранее.