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Главная / Инвестиции /

Совет директоров ЛСР утвердил новую дивполитику

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Совет директоров группы ЛСР утвердил новую редакцию дивидендной политики. Документ опубликован на сайте компании.

Теперь размер дивидендов определяется советом директоров на основе финансовой отчетности по МСФО. В решении должны учитываться экономическая конъюнктура, финансовое и конкурентное положение общества, перспективы его развития, включая прогнозы операционного денежного потока и капитальных вложений, потребности в привлечении заемных средств и прочие факторы.

К решению о невыплате дивидендов также могут привести: недостаток чистой прибыли и денежного потока за отчетный период, невыполнение показателей инвестиционной программы или превышение целевого уровня долга.

По итогам 2025 г. компания выплатила акционерам дивиденды в размере 78 руб. на одну акцию. Всего на выплаты было направлено 8 млрд руб.

Чистый убыток ЛСР за первое полугодие по МСФО составил 57,56 млрд руб., что больше в 22,9 раза год к году. Выручка при этом символически увеличилась – до 97,12 млрд руб. (+0,7%). Операционные убытки составили 32,94 млрд руб. против прибыли в 18,32 млрд руб. годом ранее.

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