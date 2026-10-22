Совет директоров ЛСР утвердил новую дивполитику
Совет директоров группы ЛСР утвердил новую редакцию дивидендной политики. Документ опубликован на сайте компании.
Теперь размер дивидендов определяется советом директоров на основе финансовой отчетности по МСФО. В решении должны учитываться экономическая конъюнктура, финансовое и конкурентное положение общества, перспективы его развития, включая прогнозы операционного денежного потока и капитальных вложений, потребности в привлечении заемных средств и прочие факторы.
К решению о невыплате дивидендов также могут привести: недостаток чистой прибыли и денежного потока за отчетный период, невыполнение показателей инвестиционной программы или превышение целевого уровня долга.
По итогам 2025 г. компания выплатила акционерам дивиденды в размере 78 руб. на одну акцию. Всего на выплаты было направлено 8 млрд руб.
Чистый убыток ЛСР за первое полугодие по МСФО составил 57,56 млрд руб., что больше в 22,9 раза год к году. Выручка при этом символически увеличилась – до 97,12 млрд руб. (+0,7%). Операционные убытки составили 32,94 млрд руб. против прибыли в 18,32 млрд руб. годом ранее.