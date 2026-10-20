Группа ЛСР за девять месяцев увеличила чистую прибыль по РСБУ на 35%
За период с января по сентябрь ПАО «Группа ЛСР» нарастило чистую прибыль по РСБУ до 16,58 млрд руб., что на 34,7% больше результата за аналогичный период прошлого года. Отчетность компании опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка составила 36,74 млрд руб., что в 2,1 раза больше год к году. Валовая прибыль группы выросла до 24,59 млрд руб. – на 72,6%. Себестоимость продаж выросла в 4,6 раза и достигла 11,13 млрд руб.
Величина капитала на 30 июня 2026 г. составила 143,92 млрд руб., из которых 117,62 млрд руб. – нераспределенная прибыль.
Чистый убыток ПАО «Группа ЛСР» за первое полугодие по МСФО составил 57,56 млрд руб., что больше в 22,9 раза год к году. Выручка при этом символически увеличилась – до 97,12 млрд руб. (+0,7%). Операционные убытки составили 32,94 млрд руб. против прибыли в 18,32 млрд руб. годом ранее.
«Группа ЛСР» – российская строительная и девелоперская компания, которая также производит строительные материалы. Она работает с 1993 г. Регионы присутствия: Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Сочи и области.