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Главная / Инвестиции /

Чистый убыток ЛСР по МСФО вырос почти в 23 раза

Наталья Захарова

Чистый убыток ПАО «Группа ЛСР» за первое полугодие по МСФО составил 57,56 млрд руб., что больше в 22,9 раза год к году. Финансовый отчет опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выручка при этом символически увеличилась – до 97,12 млрд руб. (+0,7%). Операционные убытки составили 32,94 млрд руб. против прибыли в 18,32 млрд руб. годом ранее.

25 марта 2025 г. АКРА присвоило группе ЛСР кредитный рейтинг А(RU) со «стабильным» прогнозом. Агентство отметило очень сильную географическую диверсификацию, ликвидность, высокую рентабельность и сильный бизнес-профиль.

«Группа ЛСР» – российская строительная и девелоперская компания, которая также производит строительные материалы. Она работает с 1993 г. Регионы присутствия: Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Сочи и области.

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