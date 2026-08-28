Чистый убыток ЛСР по МСФО вырос почти в 23 раза
Чистый убыток ПАО «Группа ЛСР» за первое полугодие по МСФО составил 57,56 млрд руб., что больше в 22,9 раза год к году. Финансовый отчет опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка при этом символически увеличилась – до 97,12 млрд руб. (+0,7%). Операционные убытки составили 32,94 млрд руб. против прибыли в 18,32 млрд руб. годом ранее.
25 марта 2025 г. АКРА присвоило группе ЛСР кредитный рейтинг А(RU) со «стабильным» прогнозом. Агентство отметило очень сильную географическую диверсификацию, ликвидность, высокую рентабельность и сильный бизнес-профиль.
«Группа ЛСР» – российская строительная и девелоперская компания, которая также производит строительные материалы. Она работает с 1993 г. Регионы присутствия: Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Сочи и области.