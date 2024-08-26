Минобороны России раскрыло подробности массированного удара по Украине

ВС РФ атаковали критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины, утром 26 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день заявил, что ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре или объектам, которые связаны с ней.