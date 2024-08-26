Минобороны России раскрыло подробности массированного удара по Украине
Вооруженные силы России нанесли по территории Украины массированный удар с помощью высокоточного оружия большой дальности, авиации и беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ВС РФ нанесли поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Они обеспечивали функционирование газотранспортной системы Украины.
Российские Вооруженные силы также нанесли удары по местам хранения авиационной техники, которую западные страны передали Украине. Удары наносились по аэродромам в Киевской и Днепропетровской областях. В результате атаки все назначенные цели поражены. Согласно сообщению ведомства, ВС РФ сорвали железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.
ВС РФ атаковали критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины, утром 26 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день заявил, что ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре или объектам, которые связаны с ней.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале назвал удары ВС РФ «одними из самых мощных». Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак заявил, что России дорого обойдется атака по украинской энергетической инфраструктуре. Он также призвал разрешить Украине наносить удары западным оружием вглубь российской территории.