Песков: ВС РФ наносят удары по военным и связанным с ними объектам
Вооруженные силы (ВС) РФ наносят удары только по военной инфраструктуре или объектам, которые связаны с ней. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал гибель в результате обстрела в Краматорске на контролируемой вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики (ДНР) советника по безопасности Reuters Райана Эванса. Песков отметил, что читал информацию от агентства, что речь о неком советнике по вопросам безопасности. По его словам, в материале «пока никакой ясности нет».
«Еще раз повторяю – удары наносятся по объектам военной инфраструктуры или так или иначе связанными с военной инфраструктурой», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
26 августа Reuters сообщило о гибели своего сотрудника в результате обстрела Краматорска ночью 25 августа. Кроме того, ранения получили два журналиста. Они находятся на лечении в больнице. Агентство находится на связи с украинскими властями.
Эванс, бывший британский военнослужащий, работал с Reuters с 2022 г. Он консультировал журналистов издания по вопросам безопасности по всему миру, в том числе на Украине и в Израиле.