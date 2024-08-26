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Песков: ВС РФ наносят удары по военным и связанным с ними объектам

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ наносят удары только по военной инфраструктуре или объектам, которые связаны с ней. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал гибель в результате обстрела в Краматорске на контролируемой вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики (ДНР) советника по безопасности Reuters Райана Эванса. Песков отметил, что читал информацию от агентства, что речь о неком советнике по вопросам безопасности. По его словам, в материале «пока никакой ясности нет».

«Еще раз повторяю – удары наносятся по объектам военной инфраструктуры или так или иначе связанными с военной инфраструктурой», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

26 августа Reuters сообщило о гибели своего сотрудника в результате обстрела Краматорска ночью 25 августа. Кроме того, ранения получили два журналиста. Они находятся на лечении в больнице. Агентство находится на связи с украинскими властями.

Эванс, бывший британский военнослужащий, работал с Reuters с 2022 г. Он консультировал журналистов издания по вопросам безопасности по всему миру, в том числе на Украине и в Израиле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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