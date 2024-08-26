Песков: ВС РФ наносят удары по военным и связанным с ними объектам

Так он прокомментировал гибель в результате обстрела в Краматорске на контролируемой вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики (ДНР) советника по безопасности Reuters Райана Эванса. Песков отметил, что читал информацию от агентства, что речь о неком советнике по вопросам безопасности. По его словам, в материале «пока никакой ясности нет».