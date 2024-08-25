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Журналисты Reuters получили ранения во время обстрела Краматорска

Ведомости

Журналисты Reuters пострадали во время обстрела Краматорска на контролируемой ВСУ территории Донецкой народной республики (ДНР) 24 августа. Об этом сообщается в материале агентства.

После обстрела один из членов группы числится пропавшим без вести, еще двое человек были доставлены в больницу. Агентство находится на связи с украинскими властями. На месте происшествия работают экстренные службы, продолжаются разборы завалов.

24 августа в Курскую область в сопровождении украинских военных проник журналист американского Daily Beast Том Матч. 23 августа Суджу посетил корреспондент немецкой медиакорпорации Deutsche Welle (DW, признана иноагентом в России) Ник Коннолли – также в сопровождении военных вооруженных сил Украины (ВСУ). Днем ранее ФСБ возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, которые незаконно пересекли границу России в Курской области.

18 августа The Washington Post писала, что журналисты газеты Шивон О'Грейди, Татьяна Бурьянова и фотограф Эд Рам посещали Суджу в сопровождении военнослужащих ВСУ. МИД России 20 августа вызвал временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс. Ей был заявлен протест из-за действий американских журналистов, проникших в Курскую область для освещения преступлений ВСУ.

16 августа репортаж из Суджи сделали итальянские корреспонденты RAI. Материал был подготовлен при содействии украинской стороны. В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения журналистов в регион. ФСБ возбудила уголовное дело против итальянских корреспондентов о незаконном пересечении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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