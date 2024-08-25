Журналисты Reuters получили ранения во время обстрела Краматорска

16 августа репортаж из Суджи сделали итальянские корреспонденты RAI. Материал был подготовлен при содействии украинской стороны. В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения журналистов в регион. ФСБ возбудила уголовное дело против итальянских корреспондентов о незаконном пересечении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ).