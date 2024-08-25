Журналисты Reuters получили ранения во время обстрела Краматорска
Журналисты Reuters пострадали во время обстрела Краматорска на контролируемой ВСУ территории Донецкой народной республики (ДНР) 24 августа. Об этом сообщается в материале агентства.
После обстрела один из членов группы числится пропавшим без вести, еще двое человек были доставлены в больницу. Агентство находится на связи с украинскими властями. На месте происшествия работают экстренные службы, продолжаются разборы завалов.
24 августа в Курскую область в сопровождении украинских военных проник журналист американского Daily Beast Том Матч. 23 августа Суджу посетил корреспондент немецкой медиакорпорации Deutsche Welle (DW, признана иноагентом в России) Ник Коннолли – также в сопровождении военных вооруженных сил Украины (ВСУ). Днем ранее ФСБ возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, которые незаконно пересекли границу России в Курской области.
18 августа The Washington Post писала, что журналисты газеты Шивон О'Грейди, Татьяна Бурьянова и фотограф Эд Рам посещали Суджу в сопровождении военнослужащих ВСУ. МИД России 20 августа вызвал временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс. Ей был заявлен протест из-за действий американских журналистов, проникших в Курскую область для освещения преступлений ВСУ.
16 августа репортаж из Суджи сделали итальянские корреспонденты RAI. Материал был подготовлен при содействии украинской стороны. В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения журналистов в регион. ФСБ возбудила уголовное дело против итальянских корреспондентов о незаконном пересечении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ).