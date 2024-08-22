ФСБ возбудила дела против иностранных журналистов за репортажи из Суджи

В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения в регион журналистов, сообщало российское дипведомство. Там отметили, что итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории РФ «для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима».