ФСБ возбудила дела против иностранных журналистов за репортажи из Суджи
Федеральная служба безопасности России возбудила и расследует уголовные дела в отношении американского журналиста CNN Ника Уолша и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, незаконно пересекших границу РФ в Курской области, следует из сообщения Центра общественных связей (ЦОС).
Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Также ФСБ подчеркивает, что в ближайшее время журналисты будут объявлены в международный розыск.
17 августа ФСБ возбудила дело против посетивших Суджу журналистов из Италии Стефани Баттистини и Симона Трайни, снявших репортажи из Курской области после захода ВСУ. Итальянские корреспонденты RAI сделали репортаж из курского города Суджа 16 августа. В сюжете они показали в том числе подбитую технику возле границы. Репортаж был сделан при содействии украинской стороны.
В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения в регион журналистов, сообщало российское дипведомство. Там отметили, что итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории РФ «для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима».