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ФСБ возбудила дела против иностранных журналистов за репортажи из Суджи

Ведомости

Федеральная служба безопасности России возбудила и расследует уголовные дела в отношении американского журналиста CNN Ника Уолша и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, незаконно пересекших границу РФ в Курской области, следует из сообщения Центра общественных связей (ЦОС).

Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Также ФСБ подчеркивает, что в ближайшее время журналисты будут объявлены в международный розыск.

17 августа ФСБ возбудила дело против посетивших Суджу журналистов из Италии Стефани Баттистини и Симона Трайни, снявших репортажи из Курской области после захода ВСУ. Итальянские корреспонденты RAI сделали репортаж из курского города Суджа 16 августа. В сюжете они показали в том числе подбитую технику возле границы. Репортаж был сделан при содействии украинской стороны.

В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения в регион журналистов, сообщало российское дипведомство. Там отметили, что итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории РФ «для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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