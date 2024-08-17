ФСБ возбудила дело против посетивших Суджу журналистов из Италии
Против итальянских журналистов Стефани Баттистини и Симона Трайни, снявших репортажи из Курской области после захода ВСУ, возбудили уголовные дела о незаконном пересечении границы. Об этом сообщается на сайте ФСБ.
Дела были возбуждены по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ). Максимальное наказание по этой части – до пяти лет лишения свободы.
«Также проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.
Итальянские корреспонденты RAI сделали репортаж из курского города Суджа 16 августа. В сюжете они показали в том числе подбитую технику возле границы. Репортаж был сделан при содействии украинской стороны.
В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения в регион журналистов, сообщало российское дипведомство. Там отметили, что итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории РФ «для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фактология в репортажах журналистов из Курской области была «переписана» и «поставлена с ног на голову».