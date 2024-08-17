Бои с ВСУ в Курской области продолжаются 12-й день: что известно

Российское Минобороны заявило со ссылкой на информацию, поступающую по независимым каналам, что Киев готовится к нанесению удара по Курской АЭС. По заявлению министерства, целью данной провокации является обвинение РФ в «самообстреле» станции «для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины». В ведомстве заявили, что расценивают подобные действия как «прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г. “О борьбе с актами ядерного терроризма”» и пообещали «жесткие ответные военные и военно-технические меры» в случае атаки.