Бои с ВСУ в Курской области продолжаются 12-й день: что известно

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются 12-й день: что известноМинобороны России предупредило Киев о последствиях возможного удара по Курской АЭС
Столкновения Вооруженных сил (ВС) России и вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжаются в Курской области с 6 августа. В Курской и соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Власти объявили об эвакуации жителей ряда приграничных районов, к зоне боевых действий продолжают подтягиваться резервы российской армии. Бои в регионе продолжаются уже 12-й день.
Сводка от Минобороны России
За последние сутки ВСУ в ходе боев на курском направлении потеряли до 300 военнослужащих, 31 единицу бронетехники, в частности, три танка, три бронетранспортера, боевую машину пехоты (БМП), 25 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пусковую установку ЗРК «Ирис-Т», орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Российские войска отразили атаки украинских штурмовых групп при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное. Украинские силы также несли потери в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Любимовка, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косица, а в районе села Сенное Сумской области ракетным ударом уничтожены пусковая установка ЗРК «Ирис-Т» и многофункциональная радиолокационная станция «ТРМЛ-4Д», заявили в Минобороны.
Кроме того, подразделения ВС РФ ведут поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп ВСУ, которые пытаются проникнуть в направлении Алексеевского и Каучука Курской области, сообщили в ведомстве.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера и другую технику и вооружения.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ впервые использовали ракеты западного производства, вероятно, запущенные произведенной в США системой залпового огня HIMARS, для нанесения ударов по гражданским объектам в Курской области. В частности, таким ударом был разрушен мост через реку Сейм Глушковского района Курской области.
Киев может готовить удар по Курской АЭС
Российское Минобороны заявило со ссылкой на информацию, поступающую по независимым каналам, что Киев готовится к нанесению удара по Курской АЭС. По заявлению министерства, целью данной провокации является обвинение РФ в «самообстреле» станции «для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины». В ведомстве заявили, что расценивают подобные действия как «прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г. “О борьбе с актами ядерного терроризма”» и пообещали «жесткие ответные военные и военно-технические меры» в случае атаки.
ТАСС со ссылкой на УВД российской Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области писал, что ВСУ хотят ударить по Запорожской и Курской АЭС, чтобы впоследствии обвинить Россию в провокациях. Агентство отмечало, что информация была получена в ходе допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ.
17 августа гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев пригласил главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси посетить Курскую АЭС. Лихачев отметил, что ситуация вокруг обеих станций продолжает ухудшаться. По данным «Росатома», за последние сутки кратно выросло число обращений и сигналов о «подготовке провокации» украинских военных против двух АЭС. При этом Запорожская атомная электростанция уже неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников.
Заявления губернаторов и МЧС
С ночи на 17 августа в Курской области было объявлено 16 сигналов ракетной опасности, следует из Telegram-канала врио губернатора региона Алексея Смирнова по состоянию на 16:15 мск. «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», – говорится в сообщениях.
Под украинский обстрел в очередной раз попал город Шебекино Белгородской области, сообщал утром 17 августа губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадали три местных жителя. Гладков также провел совещание, на котором оценил действия по перемещению жителей из Краснояружского района. Эвакуация жителей района началась 12 августа, сейчас въезд на его территорию полностью закрыт.
Согласно информации МЧС, в пунктах временного размещения, развернутых в 19 регионах России, размещено 10 000 жителей Курской области, которым пришлось переехать из-за атаки ВСУ. Общая вместимость ПВР составляет 38 000 человек.
Новые данные западных СМИ
Газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники пишет, что наступление ВСУ сорвало секретные переговоры Киева и Москвы. Украина и Россия, по данным собеседников издания, якобы собирались в августе отправить свои делегации в Катар для проведения переговоров по «эпохальному соглашению», которое предусматривает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон.
Официально о переговорах не сообщали ни российская, ни украинская сторона. Более того, президент РФ Владимир Путин заявлял, что июньское мирное предложение, – которое предполагало переход под контроль России всей территории четырех новых регионов, – стало неактуальным после нападения ВСУ на Курскую область.
Агентство Reuters сообщило, что несмотря на заявление США о том, что атака на российское приграничье является «защитным шагом» Киева, все же установило ограничения для использования ВСУ американского оружия. Один из официальных лиц США рассказал агентству, что выходом за рамки ограничений могут быть расценены захват российских деревень и других невоенных целей, при этом часть российского приграничья в Курской области сейчас находится под контролем украинской стороны.
Газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что Вашингтон блокирует разрешение Киеву запускать британские ракеты Storm Shadow вглубь территории РФ. Отмечается, что это происходит на фоне опасений эскалации конфликта в администрации президента США Джо Байдена.