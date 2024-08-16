Захарова обвинила Киев в применении западных ракет для ударов по Курской области

«Сегодня мы уже сообщали о ряде террористических атак киевского режима по гражданским объектам на российской территории. В частности, впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими Himars», – сказала она, ее заявление приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.