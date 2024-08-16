Захарова обвинила Киев в применении западных ракет для ударов по Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 августа впервые использовали ракеты западного производства, вероятно, запущенные произведенной в США системой залпового огня Himars, для нанесения ударов по гражданским объектам в Курской области, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сегодня мы уже сообщали о ряде террористических атак киевского режима по гражданским объектам на российской территории. В частности, впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими Himars», – сказала она, ее заявление приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Захарова добавила, что западным оружием ВСУ ударили по мосту через реку Сейм Глушковского района Курской области, в результате чего мост был полностью разрушен. Более того, погибли волонтеры, которые оказывали помогали с эвакуацией мирного населения.
«Все виновные в этих бесчеловечных деяниях понесут суровое наказание», – подчеркнула она.
Ранее о том, что автомобильный мост через реку Сейм в поселке Глушково Курской области был разрушен в результате атаки ВСУ, сообщил советник врио губернатора региона Роман Алехин. По факту гибели двух волонтеров ОНФ Следственный комитет России возбудил уголовное дело.