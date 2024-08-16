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Захарова обвинила Киев в применении западных ракет для ударов по Курской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 августа впервые использовали ракеты западного производства, вероятно, запущенные произведенной в США системой залпового огня Himars, для нанесения ударов по гражданским объектам в Курской области, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодня мы уже сообщали о ряде террористических атак киевского режима по гражданским объектам на российской территории. В частности, впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими Himars», – сказала она, ее заявление приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что западным оружием ВСУ ударили по мосту через реку Сейм Глушковского района Курской области, в результате чего мост был полностью разрушен. Более того, погибли волонтеры, которые оказывали помогали с эвакуацией мирного населения.

«Все виновные в этих бесчеловечных деяниях понесут суровое наказание», – подчеркнула она.

Ранее о том, что автомобильный мост через реку Сейм в поселке Глушково Курской области был разрушен в результате атаки ВСУ, сообщил советник врио губернатора региона Роман Алехин. По факту гибели двух волонтеров ОНФ Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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