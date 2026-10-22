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Лидера коммунистов Коми Олега Михайлова отправили в СИЗО до 22 декабря

Елена Вострикова
Юлия Малева
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС

Бывшего депутата Госдумы и первого секретаря отделения КПРФ в Коми Олега Михайлова отправили в СИЗО до 22 декабря. Об этом «Ведомостям» сообщил депутат ГД от КПРФ, глава юридической службы партии Георгий Камнев.

«По остальным вопросам гостайна. С материалами дела еще не знакомились», – сказал Камнев.

Михайлову вменяется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.

О задержании Михайлова в Москве стало известно вечером 21 октября. Информацию «Ведомостям» тогда подтвердил Камнев.

В Telegram-канале Михайлова сообщалось, что поводом стала публикация 2024 г. об осужденном в России социологе Борисе Кагарлицком (считается в России иноагентом).

Михайлов – бывший депутат Госдумы VIII созыва от КПРФ и лидер республиканского отделения партии в Коми. В КПРФ он состоит с 2007 г., в выборах от партии участвует с 2008 г.

В 2026 г. Михайлов проиграл выборы в Сыктывкарском одномандатном округе № 21. После обработки 85,57% протоколов он получил 24,09% голосов и занял второе место.

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