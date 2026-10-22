Лидера коммунистов Коми Олега Михайлова отправили в СИЗО до 22 декабря
Бывшего депутата Госдумы и первого секретаря отделения КПРФ в Коми Олега Михайлова отправили в СИЗО до 22 декабря. Об этом «Ведомостям» сообщил депутат ГД от КПРФ, глава юридической службы партии Георгий Камнев.
«По остальным вопросам гостайна. С материалами дела еще не знакомились», – сказал Камнев.
Михайлову вменяется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.
О задержании Михайлова в Москве стало известно вечером 21 октября. Информацию «Ведомостям» тогда подтвердил Камнев.
В Telegram-канале Михайлова сообщалось, что поводом стала публикация 2024 г. об осужденном в России социологе Борисе Кагарлицком
Михайлов – бывший депутат Госдумы VIII созыва от КПРФ и лидер республиканского отделения партии в Коми. В КПРФ он состоит с 2007 г., в выборах от партии участвует с 2008 г.
В 2026 г. Михайлов проиграл выборы в Сыктывкарском одномандатном округе № 21. После обработки 85,57% протоколов он получил 24,09% голосов и занял второе место.