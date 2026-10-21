Лидера коммунистов Коми Олега Михайлова задержали в Москве

В Telegram-канале Михайлова сообщили, что он задержан за публикацию 2024 г. об осужденном в РФ социологе Борисе Кагарлицком (считается в РФ иностранным агентом). Отмечается, что 22 октября состоится суд по избранию меры пресечения. По вменяемой Михайлову ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) грозит до семи лет лишения свободы.