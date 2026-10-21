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Лидера коммунистов Коми Олега Михайлова задержали в Москве

Бывший депутат нижней палаты парламента от КПРФ не избрался в Госдуму нового созыва
Сергей Пахомов
Юлия Малева
ТАСС
ТАСС

В Москве задержали первого секретаря КПРФ Коми Олега Михайлова. Об этом «Ведомостям» сообщил депутат Госдумы от КПРФ и глава юридической службы партии Георгий Камнев.

Он отметил, что пока партия не знает, какую статью вменяют Михайлову. По его словам, КПРФ сейчас пытается это выяснить.

«Cкорее всего, будет завтра вся информация, может, даже после того, как ему изберут меру пресечения», – заявил Камнев.

В Telegram-канале Михайлова сообщили, что он задержан за публикацию 2024 г. об осужденном в РФ социологе Борисе Кагарлицком (считается в РФ иностранным агентом). Отмечается, что 22 октября состоится суд по избранию меры пресечения. По вменяемой Михайлову ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) грозит до семи лет лишения свободы.

Михайлов – российский политик, бывший депутат Государственной думы РФ VIII созыва от КПРФ и лидер республиканского отделения партии в Коми. Он является членом КПРФ с 2007 г. Участвует в выборах от партии с 2008 г.

В 2026 г. Михайлов проиграл выборы в Сыктывкарском одномандатном округе № 21 в Республике Коми. После обработки 85,57% протоколов он набрал 24,09% голосов и занял второе место. 

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