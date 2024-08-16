СМИ: ВСУ хотят ударить по Запорожской и Курской АЭС, чтобы обвинить Россию
Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят ударить по Запорожской и Курской АЭС, чтобы в последствии обвинить Россию в провокациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УВД ВГА Харьковской области.
Агентство отмечает, что информация была получена в ходе допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ. На данный момент известно о намерении атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС в Курчатове и Энергодаре. Целью ударов является последующее обвинение РФ в провокации и тогда руководство России, по замыслу противника, может нанести ответный удар ядерным оружием по территории Украины.
По информации «РИА Новости», ВСУ для этих ударов намереваются использовать специальные заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, т.н. «грязные бомбы», о чем агентству рассказал неназванный представитель силового ведомства.
«Целью являются места хранения отработавшего ядерного топлива. Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Они уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины», – заявил источник. По информации агентства, на фоне подготовки провокации в Сумы и Запорожье уже приехало большое количество западных журналистов.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже 11-й день ведут бои с российскими войсками. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также Брянской области действует режим контртеррористической операции. Захват Курской АЭС назывался в качестве одной из целей операции ВСУ в российском приграничье, однако этот план был сорван.
Утром 16 августа в МЧС России сообщили, что у энергообъекта в Курской области упала украинская ракета, предположительно, «Точка-У».
11 августа ВСУ нанесли два прямых удара с использованием БПЛА по одной из двух градирен ЗАЭС. В результате возник пожар, из-за которого были серьезно повреждены внутренние конструкции системы охлаждения атомной станции.