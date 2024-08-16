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СМИ: ВСУ хотят ударить по Запорожской и Курской АЭС, чтобы обвинить Россию

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят ударить по Запорожской и Курской АЭС, чтобы в последствии обвинить Россию в провокациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УВД ВГА Харьковской области.

Агентство отмечает, что информация была получена в ходе допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ. На данный момент известно о намерении атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС в Курчатове и Энергодаре. Целью ударов является последующее обвинение РФ в провокации и тогда руководство России, по замыслу противника, может нанести ответный удар ядерным оружием по территории Украины.

По информации «РИА Новости», ВСУ для этих ударов намереваются использовать специальные заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, т.н. «грязные бомбы», о чем агентству рассказал неназванный представитель силового ведомства.

«Целью являются места хранения отработавшего ядерного топлива. Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Они уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины», – заявил источник. По информации агентства, на фоне подготовки провокации в Сумы и Запорожье уже приехало большое количество западных журналистов.

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже 11-й день ведут бои с российскими войсками. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также Брянской области действует режим контртеррористической операции. Захват Курской АЭС назывался в качестве одной из целей операции ВСУ в российском приграничье, однако этот план был сорван.

Утром 16 августа в МЧС России сообщили, что у энергообъекта в Курской области упала украинская ракета, предположительно, «Точка-У».

11 августа ВСУ нанесли два прямых удара с использованием БПЛА по одной из двух градирен ЗАЭС. В результате возник пожар, из-за которого были серьезно повреждены внутренние конструкции системы охлаждения атомной станции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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