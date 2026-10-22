Чем известен врио главы Приморского края Константин Шестаков

С 2015 по 2019 гг. возглавлял департамент туризма Приморского края. В этот период в регионе запустили электронные визы, а также активно развивали особые зоны «Приморье» и Свободный порт Владивостока (с облегченным пограничным и визовым режимами). По данным местной администрации, в 2019 г. турпоток в Приморский край составил около 5 млн человек, из которых почти миллион – иностранцы.