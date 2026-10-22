Чем известен врио главы Приморского края Константин Шестаков

Чем известен врио главы Приморского края Константин ШестаковПеред назначением он около пяти лет руководил Владивостоком
22 октября президент России Владимир Путин назначил мэра Владивостока Константина Шестакова врио губернатора Приморского края. Местные СМИ называли его самым вероятным преемником покинувшего этот пост Олега Кожемяко еще несколько лет назад. Подробности биографии Шестакова – в справке «Ведомостей».
Шестаков Константин Владимирович родился во Владивостоке 23 сентября 1982 г. Его родители – офицер Тихоокеанского флота и главврач одной из городских поликлиник.
В 2004 г. он окончил Дальневосточный госуниверситет (ныне – Дальневосточный федеральный университет) по специальности «мировая экономика», а в 2013-м – в области «юриспруденция». Второе образование решил получить, чтобы стать профессиональным чиновником. Впоследствии неоднократно проходил программы повышения квалификации, в том числе в сингапурской Школе госполитики имени Ли Куан Ю.
В 2004–2005 гг. Шестаков работал заместителем гендиректора туристической компании «Диалог народов-1», которая специализировалась на поездках в Китай, Вьетнам, Японию и Южную Корею. Но затем все-таки стал городским чиновником.
В 2005–2006 гг. – заместитель заведующего одного из отделов в управлении муниципального имущества, градостроительства и архитектуры Владивостока.
В 2010 г. перешел в администрацию Приморского края (регионом в то время руководил Сергей Дарькин). Вначале молодой специалист работал экспертом в управлении по развитию туристско-рекреационной особой экономической и игорной зон, а затем – в департаменте международного сотрудничества и развития краевого туризма.
С 2015 по 2019 гг. возглавлял департамент туризма Приморского края. В этот период в регионе запустили электронные визы, а также активно развивали особые зоны «Приморье» и Свободный порт Владивостока (с облегченным пограничным и визовым режимами). По данным местной администрации, в 2019 г. турпоток в Приморский край составил около 5 млн человек, из которых почти миллион – иностранцы.
«Без Приморья с его возможностями в логистике организовать сколь-нибудь серьезные турпотоки в других регионах Дальнего Востока тяжело. Сейчас [Владивосток] является донором турпотока для Камчатки и Сахалина», – говорил Константин Шестаков в интервью «Ведомостям».
В 2019 г. стал врио вице-губернатора Приморского края в команде главы субъекта Олега Кожемяко, который сейчас назначен полпредом президента России в ДФО. «[Шестаков] достойный человек… Продолжим ту работу, которую мы делали вместе с ним в том числе», – сказал он в разговоре с «Ведомостями» во время нынешней кадровой перестановки.
В 2020–2021 гг. работал зампредседателя правительства Приморского края, где курировал не только привычный для него туризм и международные связи, но и вопросы экономразвития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, а также лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
В мае 2021 г. стал исполняющим обязанности главы Владивостока – после того, как результаты и методы работы его предшественника Олега Гуменюка раскритиковали тогдашние губернатор Приморского края Олег Кожемяко и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В июле 2021-го Шестаков избран главой города Владивостока. В 2026 г. переизбран на пост.
В этой должности активно привлекал молодых педагогов в школы, решал проблемы вывоза мусора из города и реформировал транспортную систему, в том числе внедрял электротранспорт и запустил по центру Владивостока бесплатные автобусы с историческими плакатами внутри (проект реализован при поддержке «Газпрома»).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2026).