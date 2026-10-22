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Главная / Бизнес /

Минэнерго сообщило о снижении потребности России в импортном бензине

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Потребность России в импортном бензине снижается, а его объем на внутреннем рынке остается незначительным. Об этом Минэнерго РФ сообщило в своем Telegram-канале. По данным ведомства, затраты на импорт не могут существенно повлиять на среднюю стоимость топлива.

Таким образом министерство прокомментировало публикации СМИ о возможном росте цен на автомобильное топливо из-за расходов на импорт. В ведомстве также отметили, что механизм «импортного демпфера» компенсирует разницу между высокими мировыми ценами на топливо и стоимостью на внутреннем рынке.

«При этом в настоящее время наблюдается насыщение топливного рынка», – говорится в публикации.

22 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российский топливный рынок показывает положительную динамику. Также он призвал продолжить работу по корректировке ценообразования на нефтепродукты, сбору данных о ситуации во всех регионах и заключению соглашений с независимыми участниками рынка.

21 октября Росстат сообщал, что с 13 по 19 октября средняя потребительская цена бензина в России снизилась на 0,7% до 78,04 руб. за литр. Бензин марки АИ-92 подешевел на 0,8% до 74,02 руб. за литр, АИ-95 – на 0,6% до 80,3 руб. При этом бензин марок АИ-98 и выше подорожал на 0,1% до 104,67 руб. за литр.

14 октября Новак отмечал, что ситуация на топливном рынке России улучшается. По его словам, власти усиливают защиту предприятий. 

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