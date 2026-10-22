Путин предложил бесплатно показывать школьникам фильмы об истории России
Президент России Владимир Путин предложил разрешить школьникам, студентам и пенсионерам бесплатно смотреть фильмы, которые объективно отражают историю страны. Об этом он заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Слова российского лидера приводятся на официальном сайте Кремля.
Глава государства высказал эту идею, рассказывая о своих впечатлениях от исторического фильма «Рождение империи». По словам президента, бесплатный просмотр можно было бы организовать не только для этого фильма, но и для других картин, которые рассказывают об истории России и отдельных этапах развития государства. Путин подчеркнул, что такая мера помогла бы гражданам сэкономить деньги.
«Истратили бы эти деньги – небольшие, но все-таки сколько билет стоит, 300, 400, 500 рублей, – истратили бы на какие-то другие нужды», – отметил российский лидер.
7 сентября глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с шестого по 11 классы в контексте «Разговоров о важном» будут показывать фильмы патриотической направленности. Как отметил министр, всего для нового курса было снято 83 мини-фильма о героях-соотечественниках.