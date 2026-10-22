Путин предложил бесплатно показывать школьникам фильмы об истории России

Глава государства высказал эту идею, рассказывая о своих впечатлениях от исторического фильма «Рождение империи». По словам президента, бесплатный просмотр можно было бы организовать не только для этого фильма, но и для других картин, которые рассказывают об истории России и отдельных этапах развития государства. Путин подчеркнул, что такая мера помогла бы гражданам сэкономить деньги.