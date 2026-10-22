Путин обратился к участникам съезда Союза театральных деятелей
Президент России Владимир Путин посетил торжественный концерт в Большом театре, посвященный 10-му съезду и 150-летию Союза театральных деятелей.
«Уважаемые друзья, поздравляю делегатов съезда и всех, кто служит отечественному театру, со знаменательным событием! В этом году исполнилось, уже говорили об этом, 150 лет со дня основания театрального сообщества России», – сказал он.
Путин добавил, что в настоящий момент государство поддерживает более 600 российских театров. Он добавил, что такого нет ни в одной стране мира. Российский лидер отметил ведущую роль театра в жизни общества и его великую нравственную миссию. При этом Путин подчеркнул, что россияне любят и почитают театр, и его не смогут заменить кино и телевидение, поскольку именно театр дает толчок всему живому.
Президент подчеркнул, что в России готовится Стратегия развития театральной сферы.
22 октября председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков заявил, что организацию переименуют в Российское театральное сообщество. Также он представил новый состав секретариата и новый устав. В состав вошел директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, а устав теперь предусматривает большую централизацию региональных отделений.