Путин обратился к участникам съезда Союза театральных деятелей

Путин добавил, что в настоящий момент государство поддерживает более 600 российских театров. Он добавил, что такого нет ни в одной стране мира. Российский лидер отметил ведущую роль театра в жизни общества и его великую нравственную миссию. При этом Путин подчеркнул, что россияне любят и почитают театр, и его не смогут заменить кино и телевидение, поскольку именно театр дает толчок всему живому.