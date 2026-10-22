Что сказал Путин на юбилее Союза театральных деятелей России в Большом театре

Что сказал Путин на юбилее Союза театральных деятелей России в Большом театреПрезидент предложил прописать в законах особый статус творческих союзов
Владимир Путин предложил законодательно закрепить особый статус творческих союзов, расширить их права и участие в формирование государственного заказа. Об этом президент заявил 22 октября в своем выступлении в Большом театре перед концертом, посвященном X съезду и 150-летию Союза театральных деятелей. Руководитель союза Владимир Машков, правда, сказал, что теперь организация будет называться Российское театральное общество.
«Считаю возможным законодательно закрепить особый статус творческих союзов, расширение прав [их] участников в формировании государственного заказа. Об этом тоже нужно подумать. С полномочиями по защите творческих, трудовых и социальных прав своих членов и с понятными механизмами финансирования», – заявил президент. По его словам, в России готовится Стратегия развития театральной сферы.
Творческие союзы давно существуют в России, но от людей из разных сфер культуры приходилось слышать, что их нынешний правовой статус не позволяет в полной мере реализовать многие формы поддержки – от помощи ветеранам до «полноценного участия в госзаказе», отметил президент. Именно с этим и связано его предложение о закреплении особого статуса творческих союзов.
Театр не только жив, «он импульсы дает очень многим видам искусства, с него очень многое начинается», сказал президент: «И это живая связь, творческая связь с людьми, с народом». Большинство театров в России финансируется из бюджета – всего государство поддерживает более 600 профессиональных театров. По словам Путина, такого масштаба поддержки театрального искусства нет нигде в мире.
Театр – один из главных институтов, где «традиционные ценности передаются из поколения в поколение», ему присуща великая нравственная миссия, заявил президент. По его словам, не следует забывать о влиянии театра на формирование мировоззрения людей, особенно молодых. «То, что вы закладываете в сердце, в душу молодого человека, то и будет с Россией. Такова и будет Россия будущего», – заявил президент. Он подчеркнул, что главным для Союза театральных деятелей – а теперь уже Российского театрального общества – должна быть ответственность за судьбу театра и сохранение его традиций. В 1876 г. было учреждено Общество взаимного вспоможения русских артистов и в дальнейшем перед ним стояли задачи развития театра, сказал он.
Президент вручил Машкову орден «За заслуги в культуре и искусстве», которым был награжден Союз театральных деятелей. Машков рассказал президенту, что теперь они называются Российским театральным обществом, поскольку организация включает не только театральных деятелей, но и тех, кто ей помогает – государство, партнеров, друзей и зрителей. В ответ Машков подарил президенту знак Российского театрального общества под № 1, который был восстановлен по образцу исторического жетона Общества взаимного вспоможения русских артистов 1876 г.