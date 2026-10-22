Что сказал Путин на юбилее Союза театральных деятелей России в Большом театре

Театр – один из главных институтов, где «традиционные ценности передаются из поколения в поколение», ему присуща великая нравственная миссия, заявил президент. По его словам, не следует забывать о влиянии театра на формирование мировоззрения людей, особенно молодых. «То, что вы закладываете в сердце, в душу молодого человека, то и будет с Россией. Такова и будет Россия будущего», – заявил президент. Он подчеркнул, что главным для Союза театральных деятелей – а теперь уже Российского театрального общества – должна быть ответственность за судьбу театра и сохранение его традиций. В 1876 г. было учреждено Общество взаимного вспоможения русских артистов и в дальнейшем перед ним стояли задачи развития театра, сказал он.