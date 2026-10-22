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Путин заявил о подготовке стратегии развития театральной сферы

Анна Суслова
Софья Сандурская / РИА Новости
Софья Сандурская / РИА Новости

В России подготовят стратегию развития театральной сферы. Об этом в ходе торжественного собрания, посвященного 10-му съезду и 150-летию Союза театральных деятелей, заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас в России действует стратегия государственной культурной политики [до] 2030 г. Уже приняты стратегии развития библиотечного дела и креативных индустрий. Подобный документ готовится и для театральной сферы», – сказал он.

Путин отметил, что документ должен быть предметным и нацеленным на объединение усилий государства, общества и сотрудников театральной сферы.

В ходе мероприятия российский лидер обратился к работникам театральной сферы. Он также отметил любовь россиян к театру и его ведущую роль в жизни общества. Президент сообщил, что сейчас государство поддерживает более 600 российских театров, чего нет нигде в мире.

25 сентября Путин заявил, что в России готовят стратегии развития музейной, театральной и архивной сфер. Он отметил, что стране нужны режиссеры, кураторы и другие деятели культуры.

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