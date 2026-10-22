Путин заявил о подготовке стратегии развития театральной сферы
В России подготовят стратегию развития театральной сферы. Об этом в ходе торжественного собрания, посвященного 10-му съезду и 150-летию Союза театральных деятелей, заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас в России действует стратегия государственной культурной политики [до] 2030 г. Уже приняты стратегии развития библиотечного дела и креативных индустрий. Подобный документ готовится и для театральной сферы», – сказал он.
Путин отметил, что документ должен быть предметным и нацеленным на объединение усилий государства, общества и сотрудников театральной сферы.
В ходе мероприятия российский лидер обратился к работникам театральной сферы. Он также отметил любовь россиян к театру и его ведущую роль в жизни общества. Президент сообщил, что сейчас государство поддерживает более 600 российских театров, чего нет нигде в мире.
25 сентября Путин заявил, что в России готовят стратегии развития музейной, театральной и архивной сфер. Он отметил, что стране нужны режиссеры, кураторы и другие деятели культуры.