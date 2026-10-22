Путин назвал шизофренией заявления Европы об угрозе конфликта с РФ
Заявления европейских стран о якобы угрозе войны с Россией являются политической шизофренией. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
По словам российского лидера, Москва не готовится к вооруженному конфликту с Европой. Кроме того, Путин подчеркнул, что российские и европейские народы не хотят воевать друг с другом.
Российские официальные лица неоднократно опровергали слухи о якобы намерении РФ напасть на Европу. 18 сентября президент РФ заявил, что у России нет агрессивных намерений в отношении европейских стран. 11 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России нет военных целей на территории европейских стран. Слухи о том, что РФ готовит нападение, он назвал бредом. По его словам, заявления о якобы готовящемся нападении направлены на оправдание помощи Украине.
В то же время страны Европы открыто готовятся к военному противостоянию с Россией. 26 июня замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин сообщал, что страны Европы – члены НАТО уже не скрывают подготовку к новой большой европейской войне.