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Путин назвал шизофренией заявления Европы об угрозе конфликта с РФ

Сергей Пахомов
РИА Новости
РИА Новости

Заявления европейских стран о якобы угрозе войны с Россией являются политической шизофренией. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам российского лидера, Москва не готовится к вооруженному конфликту с Европой. Кроме того, Путин подчеркнул, что российские и европейские народы не хотят воевать друг с другом.

Российские официальные лица неоднократно опровергали слухи о якобы намерении РФ напасть на Европу. 18 сентября президент РФ заявил, что у России нет агрессивных намерений в отношении европейских стран.  11 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России нет военных целей на территории европейских стран. Слухи о том, что РФ готовит нападение, он назвал бредом. По его словам, заявления о якобы готовящемся нападении направлены на оправдание помощи Украине.

В то же время страны Европы открыто готовятся к военному противостоянию с Россией. 26 июня замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин сообщал, что страны Европы – члены НАТО уже не скрывают подготовку к новой большой европейской войне. 

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