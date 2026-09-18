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Путин опроверг заявления о подготовке к нападению на Европу

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

У России нет агрессивных намерений в отношении европейских стран. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

«Хочу еще раз сказать, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, европейских стран. Оснований у нас для этого просто нет никаких», - подчеркнул глава государства.

Российские официальные лица неоднократно опровергали слухи о якобы намерении РФ напасть на Европу. 11 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России нет военных целей на территории европейских стран. Слухи о том, что РФ готовит нападение, он назвал бредом. По его словам, заявления о якобы готовящемся нападении направлены на оправдание помощи Украине.

В то же время страны Европы открыто готовятся к военному противостоянию с Россией. 26 июня замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин сообщал, что страны Европы – члены НАТО уже не скрывают подготовку к новой большой европейской войне. 22 июня замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО и Евросоюз (ЕС) занимаются подготовкой к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 г.

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