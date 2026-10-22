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Главная / Инвестиции /

Цена нефти Brent превысила $113 за баррель впервые с мая

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила $113 за баррель впервые с 5 мая на торгах Лондонской биржи ICE, котировки декабрьских контрактов выросли более чем на 4%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 20:50 мск цена Brent увеличилась на 4,19%, до $113,38 за баррель. К 20:55 мск рост замедлился до 4,04%, а стоимость контракта снизилась до $113,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре к 20:55 мск подорожали на 2,94%, до $100,01 за баррель.

На 11:56 мск цена декабрьского фьючерса на нефть Brent на ICE Futures торговалась по $112,47 за барр., что на 3,35% превысило цену закрытия предыдущего дня. Последний раз стоимость контракта превышала уровень в $112 за барр. 18 мая.

Нефть дорожает на фоне усилившегося конфликта в Саудовской Аравии, который усилил опасения по поводу дальнейших перебоев в поставках из региона. 21 октября йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Адена на юге страны. Представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил об ударе баллистической ракетой по оперативному штабу Саудовской Аравии в Адене на юге Йемена.

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