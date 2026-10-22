Цена нефти Brent превысила $113 за баррель впервые с мая

К 20:50 мск цена Brent увеличилась на 4,19%, до $113,38 за баррель. К 20:55 мск рост замедлился до 4,04%, а стоимость контракта снизилась до $113,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре к 20:55 мск подорожали на 2,94%, до $100,01 за баррель.