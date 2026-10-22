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Путин предложил закрепить в законе особый статус творческих союзов

Анна Суслова
Гавриил Григоров / ТАСС
Гавриил Григоров / ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил закрепить особый статус творческих союзов. Об этом он заявил в ходе торжественного собрания в Большом театре, посвященного 10-му съезду и 150-летию Союза театральных деятелей.

«Считаю возможным законодательно закрепить особый статус творческих союзов в расширении прав участников в формировании государственного заказа, об этом тоже нужно подумать», – сказал он.

Путин добавил, что важно обратить внимание на полномочия по защите творческих, трудовых и социальных прав членов союзов. Российский лидер отметил, что механизм финансирования союзов должен быть понятным.

В ходе мероприятия Путин отметил, что сейчас государство поддерживает 600 российских театров. Он отметил ведущую роль театра в жизни общества, его великую нравственную миссию, а также любовь россиян к театру.

Кроме того, президент анонсировал подготовку стратегии развития театральной сферы. По его словам, документ должен быть предметным и нацеленным на объединение усилий государства, общества и сотрудников театральной сферы.

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