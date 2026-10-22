Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине

По словам главы государства, речь должна идти о гарантиях безопасности после заключения полноценного мирного соглашения, а не о временной приостановке боевых действий. Путин также согласился с тем, что обсуждение будущей безопасности России и Украины должно затрагивать и архитектуру безопасности в Европе. Президент отметил, что дальнейшее развитие ситуации станет понятнее в ближайшие дни.