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Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Россия готова возобновить трехсторонние контакты по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину сообщил президент РФ Владимир Путин.

«[Переговоры] в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени. Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели», – заявил российский лидер.

По словам главы государства, речь должна идти о гарантиях безопасности после заключения полноценного мирного соглашения, а не о временной приостановке боевых действий. Путин также согласился с тем, что обсуждение будущей безопасности России и Украины должно затрагивать и архитектуру безопасности в Европе. Президент отметил, что дальнейшее развитие ситуации станет понятнее в ближайшие дни.

21 октября Путин проинформировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, они будут касаться выстраивания системы безопасности России и Украины после окончания кризиса.

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге и продолжались более трех часов. Американский спецпосланник представил российскому лидеру предложения по урегулированию, подготовленные по итогам контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры предметными. По его словам, все предложения, привезенные Уиткоффом, будут изучены и оценены Путиным.

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