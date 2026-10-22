Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине
Россия готова возобновить трехсторонние контакты по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину сообщил президент РФ Владимир Путин.
«[Переговоры] в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени. Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели», – заявил российский лидер.
По словам главы государства, речь должна идти о гарантиях безопасности после заключения полноценного мирного соглашения, а не о временной приостановке боевых действий. Путин также согласился с тем, что обсуждение будущей безопасности России и Украины должно затрагивать и архитектуру безопасности в Европе. Президент отметил, что дальнейшее развитие ситуации станет понятнее в ближайшие дни.
21 октября Путин проинформировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, они будут касаться выстраивания системы безопасности России и Украины после окончания кризиса.
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге и продолжались более трех часов. Американский спецпосланник представил российскому лидеру предложения по урегулированию, подготовленные по итогам контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры предметными. По его словам, все предложения, привезенные Уиткоффом, будут изучены и оценены Путиным.