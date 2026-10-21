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Песков назвал переговоры Путина и Уиткоффа предметными

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Разговор президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге был предметным. Об этом ИС «Вести» сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Традиционно так [тесно] общаются. Ничего особенного не было, был предметный разговор», – заявил представитель Кремля. Он дополнил, что зять президента США Джаред Кушнер участвовал в переговорах удаленно.

21 октября Путин и Уиткофф встретились в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались более трех часов. С российской стороны в них участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Основной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

В ходе встречи Уиткофф сообщил, что привез документы с изложением подходов к украинскому урегулированию. Песков позднее заявил, что все предложения американской стороны будут изучены и оценены российским президентом.

После переговоров в России Уиткофф вернется в Осло для продолжения консультаций по Украине, сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Он рассчитывает получить от спецпосланника информацию об итогах встречи с российской стороной.

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