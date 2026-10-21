Песков назвал переговоры Путина и Уиткоффа предметными

21 октября Путин и Уиткофф встретились в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались более трех часов. С российской стороны в них участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Основной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.