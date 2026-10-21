Уиткофф вернется в Осло после встречи с Путиным
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге вернется в Осло для продолжения переговоров по Украине. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере телеканалу NRK.
По его словам, после возвращения американского представителя в Осло они вновь встретятся. Стере ожидает получить от Уиткоффа обратную связь по итогам его контактов в России.
20 октября в Осло состоялись переговоры Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии, в которых принял участие Стере. По данным Axios, встреча была «очень продуктивной и конструктивной». Киев выдвинул новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены. Стороны достигли «существенного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса». Кушнер участвовал в переговорах по видеосвязи.
21 октября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа состоятся в первой половине дня 21 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Участие в переговорах примет спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. В повестку беседы войдет украинское урегулирование.
Источник ТАСС сообщил, что Кушнер может подключиться к переговорам в онлайн-формате.