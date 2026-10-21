Ушаков: переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в первой половине дня

«У нас с Зеленским не было контактов, потому что то, о чем мы когда-то договаривались, это было все время без него, почему это должно быть сейчас?» – сказал Ушаков прессе на вопрос, разделяют ли в Москве позицию Трампа, что договоренности по украинскому урегулированию возможны без присутствия лидера постсоветской республики.