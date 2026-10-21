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Ушаков: переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в первой половине дня

Украинское урегулирование будет частью повестки встречи
Инна Шульгина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа состоятся в первой половине дня 21 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».

Путин примет Уиткоффа в Константиновском дворце. Участие в переговорах примет спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. В повестку беседы войдет украинское урегулирование.

«Переговоры по украинскому урегулированию, естественно, интегральная часть сегодняшней программы», – обратил внимание Ушаков.

Встреча российского лидера с Уиткоффом была согласована несколько дней назад. По словам Ушакова, Москве сообщили о болезни зятя президента США Джареда Кушнера. В связи с этим обстоятельством Кушнер не прилетел на переговоры в Россию.

Помощник российского лидера также подчеркнул, что у представителей России не было контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«У нас с Зеленским не было контактов, потому что то, о чем мы когда-то договаривались, это было все время без него, почему это должно быть сейчас?» – сказал Ушаков прессе на вопрос, разделяют ли в Москве позицию Трампа, что договоренности по украинскому урегулированию возможны без присутствия лидера постсоветской республики.

Кортеж автомобилей Уиткоффа и Дмитриева уже прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге. Дмитриев встретил Уиткоффа в аэропорту «Пулково».

20 октября в Осло состоялись переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии. По данным Axios, встреча была «очень продуктивной и конструктивной». Киев выдвинул новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены. Стороны достигли «существенного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса».

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