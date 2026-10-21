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Кортеж Уиткоффа и Дмитриева прибыл в Константиновский дворец в Петербурге

Ксения Наумчик

Кортеж автомобилей спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Уиткофф перемещается по Санкт-Петербургу на российском автомобиле Aurus.

Утром Дмитриев прибыл в аэропорт «Пулково», куда прилетел спецпосланник американского лидера после переговоров по Украине в Осло. Детали предстоящей встречи пока не раскрываются.

О том, Уиткофф направляется в Санкт-Петербург, сообщил Reuters 21 октября. По данным BBС, в этот день Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить предложения по прекращению украинского конфликта.

20 октября в Осло прошли переговоры Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии. По информации Axios, встреча была «очень продуктивной и конструктивной». Киев выдвинул новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены. Стороны достигли «существенного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса».

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