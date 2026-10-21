Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,327-0,15%CHKZ15 000-0,66%CHMK3 805+13,58%IMOEX2 476,5+0,27%RTSI941,21+0,27%RGBI111,73+0,07%RGBITR771,62+0,11%
Главная / Политика /

Дмитриев приехал в «Пулково» для встречи Уиткоффа

Инна Шульгина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Автомобиль спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева заехал на территорию аэропорта «Пулково», где ожидается прибытие спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом пишет «РИА Новости».

Детали предстоящей встречи пока не раскрываются.

21 октября Reuters сообщил, что Уиткофф направляется в Санкт-Петербург. По данным BBС, в этот день Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить предложения по прекращению украинского конфликта.

20 октября в Осло прошли переговоры Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии. По информации Axios, встреча была «очень продуктивной и конструктивной». Киев выдвинул новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены. Стороны достигли «существенного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её