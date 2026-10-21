Дмитриев приехал в «Пулково» для встречи Уиткоффа
Автомобиль спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева заехал на территорию аэропорта «Пулково», где ожидается прибытие спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом пишет «РИА Новости».
Детали предстоящей встречи пока не раскрываются.
21 октября Reuters сообщил, что Уиткофф направляется в Санкт-Петербург. По данным BBС, в этот день Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить предложения по прекращению украинского конфликта.
20 октября в Осло прошли переговоры Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии. По информации Axios, встреча была «очень продуктивной и конструктивной». Киев выдвинул новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены. Стороны достигли «существенного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса».